Процесс восстановления разрушенных экономик и инфраструктур сепаратистских объединений на территории Украины обойдется в 1,5 трлн руб за три года, заявил член Совета Федерации, первый зампредседателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Исходя из потребностей в восстановлении инфраструктуры, ежегодно потребуется около полтриллиона рублей в течение трех лет, цитируют его слова РИА «Новости».

Сенатор пояснил, что речь идет о восстановлении домов, подстанций, очистных сооружений, объектов социально-экономической инфраструктуры и дорог. Бюджет на ближайшие три года сбалансирован и имеет «мощный запас устойчивости», а кроме того, «накоплен очень серьезный объем Фонда национального благосостояния», напомнил он. Процесс восстановления может быть оплачен не только из бюджета, к нему можно привлечь инвесторов, посчитал Рябухин.

По данным Insider, сумма, которая может быть выделена на восстановление неподконтрольных Киеву территорий, превышает средства, заложенные в 2022 году на образование и здравоохранение. «На эти сферы планируется выделить по 1,2 трлн рублей», — говорится в публикации.

По состоянию на 1 февраля, согласно данным Минфина, в ФНБ на бумаге было 13,6 трлн руб., но «живых» денег — 8,8 трлн руб. (поскольку треть вложена в неокупаемые инфраструктурные проекты, еврооблигации Украины и акции Сбербанка). Ликвидная часть Фонда, предназначенного для софинансирования пенсий россиян, равняется 6,6% ВВП России.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал два указа — о признании независимости ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) и договоры — о дружбе и взаимопомощи. От имени самопровозглашенных в 2014 объединений договоры подписывали их главари — Денис Пушилин и Леонид Пасечник. В своих указах Путин также поручил обеспечить поддержание мира в сепаратистских образованиях вооруженными силами России.