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Кремль решил восстанавливать ОРДЛО за счет предназначенных для пенсий денег
После признания Владимиром Путиным независимости сепаратистских образований в Донбассе в Москве уже заговорили о вливании в них денег. На восстановление инфраструктуры ОРДЛО РФ может потратить 1,5 трлн руб. из Фонда национального благосостояния
Кремль решил восстанавливать ОРДЛО за счет предназначенных для пенсий денег
Кремль решил восстанавливать ОРДЛО за счет предназначенных для пенсий денег / Others
22 февраля 2022 г.

Процесс восстановления разрушенных экономик и инфраструктур сепаратистских объединений на территории Украины обойдется в 1,5 трлн руб за три года, заявил член Совета Федерации, первый зампредседателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Исходя из потребностей в восстановлении инфраструктуры, ежегодно потребуется около полтриллиона рублей в течение трех лет, цитируют его слова РИА «Новости».

Сенатор пояснил, что речь идет о восстановлении домов, подстанций, очистных сооружений, объектов социально-экономической инфраструктуры и дорог. Бюджет на ближайшие три года сбалансирован и имеет «мощный запас устойчивости», а кроме того, «накоплен очень серьезный объем Фонда национального благосостояния», напомнил он. Процесс восстановления может быть оплачен не только из бюджета, к нему можно привлечь инвесторов, посчитал Рябухин.

По данным Insider, сумма, которая может быть выделена на восстановление неподконтрольных Киеву территорий, превышает средства, заложенные в 2022 году на образование и здравоохранение. «На эти сферы планируется выделить по 1,2 трлн рублей», — говорится в публикации.

По состоянию на 1 февраля, согласно данным Минфина, в ФНБ на бумаге было 13,6 трлн руб., но «живых» денег — 8,8 трлн руб. (поскольку треть вложена в неокупаемые инфраструктурные проекты, еврооблигации Украины и акции Сбербанка). Ликвидная часть Фонда, предназначенного для софинансирования пенсий россиян, равняется 6,6% ВВП России.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал два указа — о признании независимости ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) и договоры — о дружбе и взаимопомощи. От имени самопровозглашенных в 2014 объединений договоры подписывали их главари — Денис Пушилин и Леонид Пасечник. В своих указах Путин также поручил обеспечить поддержание мира в сепаратистских образованиях вооруженными силами России.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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