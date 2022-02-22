По итогам 2021 года страны Евросоюза попали на первое место по количеству закупленных у России продуктов, обойдя Китай. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

Как выяснили аналитики, Евросоюз закупил у России продуктов на $4,7 млрд, что на 41% больше, чем в 2020 году. При этом поставки продовольствия в Китай упали на 12% — до $3,5 млрд. Из-за этого КНР оказался на третьем месте в этом рейтинге, а на втором — Турция. Она нарастила закупки на 38% — до $4,3 млрд.

Больше всего ЕС в 2021 году закупали у России рыбных продуктов, а также зерно, следует из исследования. На долю рыбной продукции пришлось почти 40% всего экспорта в европейские страны в денежном выражении — $1,9 млрд, а доля зерновых составила чуть больше 12%, или $577 млн.

В прошлом году самый активный рост в денежном отношении показали поставки в страны ЕС крабов и других ракообразных. По данным «Агроэкспорта», их экспорт вырос более чем вдвое по сравнению с 2020 годом и достиг $930,7 млн, при этом в натуральном выражении экспорт ракообразных увеличился на 18%, до 18,8 тыс. тонн.

КНР же потерял позицию крупнейшего покупателя российского продовольствия, напротив, из-за резкого сокращения поставок рыбы. Причиной для этого стали пандемийные ограничения: осенью 2020 года Китай начал закрывать порты для российской рыбной продукции. Из-за этого больше всех пострадали добытчики минтая — главного биоресурса, добываемого на Дальнем Востоке, доля которого в экспортируемой рыбе превышала половину.

Ранее российские крабы подорожали из-за увеличения спроса на них в главном импортере этой продукции — в США. Сообщалось, что по причине закрытия ресторанов из-за коронавируса американцы начали чаще потреблять крабов дома. Тогда покупатели обнаружили в розничных магазинах королевского краба по цене почти в три раза дешевле, чем в ресторанах, и посчитали это выгодным. Вследствие этого в октябре 2021 года средняя экспортная цена российских крабов была почти в два раза выше, чем годом ранее: $58 против $32 за 1 кг.

В конце января появилась информация о том, что Еврокомиссия намерена оспорить ограничения России на экспорт древесины. В комиссии посчитали, что ограничения России на экспорт леса серьезно подрывают промышленность Евросоюза.