Около 10% всех шпионских атак и сталкинга в мире направлены на российских пользователей смартфонов с операционной системой Android, выяснили аналитики ESET, пишет «Коммерсантъ». Количество атак именно на телефоны с Android связано с распространенностью этой операционной системы в России.

В целом активность шпионских и сталкерских программ в мире выросла более чем на 20% по сравнению с 2020 годом, подсчитали аналитики. Программное обеспечение сталкеров может применяться для скрытого наблюдения и вторжения в личную жизнь человека, как правило, такие программы регистрируют нажатия при наборе текста и отправляют скриншоты экрана на сторонний сервер. Шпионское ПО также фиксирует местоположение смартфона. Чаще всего такое ПО распространяется злоумышленниками через «клоны» легальных приложений, загруженных из неофициальных магазинов, сообщил исследователь угроз ESET Лукас Стефанко.

По словам исследователя, зачастую сталкерские программы устанавливают на смартфоны, чтобы отследить их в случае кражи или потери. В онлайн-магазине Google Play, несмотря на запрет Google рекламировать сталкерские приложения, доступны приложения, которые позиционируются как инструменты для частных детективов или родительского контроля, сообщил ведущий системный инженер Varonis Иван Дудуров.

Шпионские приложения для Android очень распространены, так как широко распространены и смартфоны с этой ОС, отметил директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский. В 2021 году доля Android-смартфонов в общих продажах устройств составила 84,5% в штуках.

При этом важно, что если программа устанавливается на телефон с согласия владельца устройства, то в отслеживании геолокации и получении иной информации не будет ничего противозаконного, пояснил «Коммерсанту» адвокат коллегии адвокатов Pen&Paper Александра Харина. Однако получение доступа к телефону втайне от абонента может быть квалифицировано по ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки и телефонных переговоров».

Ранее TRT на русском писал о том, что большинство кибератак, санкционированных на уровне государства, за последние два года совершили хакеры из России, Ирана, Китая и КНДР. По данным Microsoft, на хакеров из РФ приходятся кибератаки против более чем 200 организаций, и многие из них «прямо или косвенно имеют отношение к выборам в США и к связанным с политикой организациям в Европе».