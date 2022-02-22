Депутат от КПРФ Анжелика Глазкова на заседании комитета Госдумы по законодательству назвала сумму, ежегодно затрачиваемую на покупку судейских мантий судебным департаментом при Верховном суде. Она составила в среднем 213 млн рублей, пишет «Газета.ру».

«Я запросила информацию в Судебном департаменте, сколько у нас идет денежных средств на мантии и служебное обмундирование. Я получила ответ: за 2018 год — 274 млн [руб.], за 2019 год — 201 млн, за 2020 год — 165 млн, — сообщила депутат. — Мне кажется, это огромная сумма и нет такой необходимости тратить бюджетные средства на мантии, которых вообще и никогда и не было [в Советском союзе], и прекрасно суды обходились без них». Таким образом Глазкова высказалась против законопроекта об обмундировании сотрудников суда. Ее позиция не была поддержана большинством.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по законодательству Даниила Бессарабова, «никаких дополнительных финансовых средств выделяться на эти цели не будет». Во вторник, 22 февраля нижняя палата обсудит документ, который призван «навести порядок», заявил он. По его словам, сейчас требований к форме судейского сообщества и мантиям не существует: «кто как хочет, так и тратит».

Упомянутый законопроект внесен в Госдуму Верховным судом, в его пояснительной записке сказано, что его появление связано с результатами проверки Счетной палаты. В мае 2020 года она опубликовала доклад о результатах проверки использования судами бюджета, в котором перечислялись разнообразные нарушения. Одним из самых ярких стала выплата присяжным компенсаций на общую сумму 1,8 млн руб. за их участие в 74 заседаниях, которых на самом деле не было.

Летом 2021 года палата предупреждала об опасности нового кризиса в России, писал TRT на русском. Он возможен из-за ускоренного роста ипотечного кредитования, который не соответствует темпам роста строительства и разгоняет цены на жилье, отмечали в палате.