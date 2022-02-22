В начале февраля президент России подписал указ о создании Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования миграционной политики и назначил ее куратором зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Новоиспеченный глава структуры сразу заявил о рисках существования этнических анклавов, «которые живут по собственным законам и понятиям и, самое главное, игнорируют наши законы», и уточнил, что без должного контроля они могут стать и становятся «рассадником экстремистских и террористических настроений и очагами преступности».

Парадоксально, но всего за сутки до этого Россия амнистировала более 120 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана, которые допустили нарушения законодательства страны проживания и не соблюдали установленный порядок проживания, сообщила министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Ширин Амонзода.

Эксперты, оценивая данные события, говорят о двойных стандартах и весьма противоречивой миграционной политике. А еще о том, что очередной раз в России борются не с настоящими проблемами, к решению которых нужно прикладывать усилия, а с выдуманными, имитируя таким образом бурную деятельность. Обидно лишь то, что по уму вопросом вряд ли кто-то займется, в итоге все сведется к очередным запретам и репрессиям.

Чего ждать от комиссии?

«Миграционную политику в стране ужесточают давно и последовательно, и кажется, что создание комиссии, в которую входят нетерпимые к мигрантам силовики, — решительный шаг к более жестким репрессивным мерам», — полагает «Новая газета».

Помимо Медведева, в нее входят генпрокурор Игорь Краснов, глава Роспотребнадзора Анна Попова, президент Торгово–промышленной палаты Сергей Катырин, представители правительства и администрации президент, а также директор ФСБ Александр Бортников и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Издание отмечает, что все руководство нового органа, «описывая фронт своих «работ», за словом в карман не лезет».

Так, директор ФСБ Александр Бортников летом прошлого года поведал о вербовке террористов из анклавов мигрантов, которые, по его мнению, становятся все более обособленными и демонстрируют «все более активное неприятие социокультурных норм и традиций принимающих стран». А осенью главный следователь страны Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию всех трудовых мигрантов. Сейчас ее проходят только осужденные за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

«Бойся, мигрант опасный!» — как будто эту мысль, считает «Новая», хотят вложить россиянам в головы, возможно, для того чтобы те не смотрели на реальные проблемы. Неспроста задачи новой комиссии связаны в основном с нацбезопасностью, а каждую выходку мигрантов сегодня рассматривают чуть ли не под лупой. Но The Insider, который провел целое исследование с выявлением фейков, появляющихся на данную тему в российских СМИ, подчеркнул, что увеличение количества преступлений иностранцев примерно соответствует росту преступности в стране в целом. Да и сами россияне стали недоумевать: «В России про иностранцев сегодня либо плохо, либо никак. Странно».

Кроме того, как подробно рассказывал TRT на русском, приезжие необходимы российской экономике. Они — не только ценный ресурс, но также серьезный инструмент влияния в мировой политике. Почему же в итоге массовая трудовая миграция, явление социально-экономическое, оказалось в России за скобками?

Что должен понимать Медведев?

«Публичное выражение брезгливости к мигрантам, высказанное экс-президентом и экс-премьером страны, в общем, уже не удивляет, — прокомментировал слова Медведева журналист Александр Желенин. Он также подчеркнул: «На «загнивающем Западе» публичное выражение политиком таких взглядов стоило бы ему должности. В России же, как складывается впечатление, наоборот, можно сейчас сделать неплохую карьеру, если не стесняться в выражениях по отношению к «не нашим»».

Желенин также обращает внимание на то, что новый начальник по приезжим не очень понимает доверенную ему сферу и «по вполне сложившейся в России обывательской традиции, относит к мигрантам только жителей бывших советских центральноазиатских республик». В то время как, по официальным данным, выходцы из Центральной Азии составляют только половину иностранных мигрантов в РФ. Самая большая диаспора мигрантов в стране — это украинцы, которых в связи с последними событиями наверняка станет еще больше.

Кроме того, нельзя забывать, и в первую очередь — «главному по чужакам», что если бы не мигранты, то демографическая статистика в РФ выглядела бы еще хуже, чем сейчас. Официально население России уменьшилось бы не на 692 тысячи человек (что и так является рекордом за всю историю послевоенной России, о чем писал TRT на русском), а более чем на миллион.

Почему новая комиссия — старый тренд?

Руководитель некоммерческой организации помощи мигрантам «Тонг Жахони» Валентина Чупик считает, что создание новой комиссии — это продолжение репрессивной политики, при которой мигранты изображаются как враги. По убеждению эксперта, новая «комиссия создается для того, чтобы изобразить какую-то политическую деятельность, а поскольку политики в России как таковой нет, вместо нее — репрессии». Именно поэтому на борьбу с воображаемыми «врагами» бросают «тяжелую артиллерию» — глав силовых ведомств: «Они не интересуются реальными вопросами, проблемы в сфере миграции никто не будет решать».

И именно поэтому возглавить новый орган назначили не кого-нибудь, а Медведева. Журналист Александр Желенин полагает, что новая должность Дмитрия Анатольевича — это «мягкая ссылка»: «После того, как человек столько лет пробыл на вершине власти, в том числе президентом и премьером, отправка на фронт борьбы с чужаками вряд ли была его заветной мечтой. Так что решение президента поручить Медведеву в качестве замглавы Совбеза курировать «совершенствование миграционной политики» можно расценивать как своего рода опалу — уж больно неблагодарная это тема».

Первый вице–президент Центра политических технологий Алексей Макаркин уверен, что желающих заняться темой миграционной политики на федеральном уровне было мало. А политолог Михаил Виноградов связывает назначение Медведева с желанием властей подчеркнуть актуальность проблемы. Все-таки он узнаваемое лицо.

Кстати, член президентского Совета по правам человека Александр Брод напоминает: «Уже много лет существует правительственная комиссия по миграционной политике, в которую входят представители всех ведомств, которые так или иначе связаны с вопросами миграции». Получается, прежняя структура не справилась со своими обязанностями. Каков шанс, что справится новая?

Чем опасна непоследовательность властей?

Эксперты убеждены, что новая комиссия только усугубляет непоследовательность госполитики в сфере миграции. В ней и без того наблюдается несогласованность. «И речь не идет даже о политиках и маргиналах националистического толка, которые активно пиарятся на этой теме», — заметил «Независимой» Александр Брод. Та же амнистия 120 тысяч таджиков в данный момент выглядит, по его мнению, неоднозначной, да еще на фоне двух громких инцидентов как раз с участием приезжих из этой страны.

Опасно в подобной непоследовательности, а порой и нелогичности то, что граждане РФ получают противоречивые сигналы, причем с самого верха, а власти на местах начинают действовать необдуманно. Например, губернатор Калужской области Владислав Шапша уже объявил о запрете на привлечение мигрантов на работу по патентам в пассажирских перевозках, торговле и общественном питании и о… выходе этого субъекта РФ из программы по переселению соотечественников. Мало того, что решившие вернуться на родину не смогут получить гражданство по упрощенной схеме, так еще такое решение главы может замедлить экономическое развитие региона, полагает руководитель московского бюро Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев. Он предположил, что в первую очередь пострадает бизнес, который столкнется с нехваткой рабочей силы уже через три месяца.

«Налицо двойной стандарт, — говорит гражданский активист Алексей Егоркин: — С одной стороны — заигрывание с коренным населением и выпуск пара, с другой — поддержка феодальных аппетитов олигархата». Он рассуждает так: российские власти в лице приезжих, помимо рабочей силы, получают «в свое распоряжение некий гражданский планктон, который никак не участвует в общественной и политической жизни, не качает права и не строит универсальные горизонтальные связи».

Поэтому эксперт Центра защиты трудовых прав «Рабочий компас» Александр Зимбовский настаивает на том, что все противоречия являются только кажущимися. «С одной стороны — любой инцидент с участием трудовых мигрантов или граждан РФ, внешне похожих на трудовых мигрантов, охотно пиарится, с другой — трудовые мигранты активно завозятся, — поясняет он свое мнение. — Не думаю, что люди, которые крутят бизнес таких масштабов, страдают от отсутствия логики». Скорее всего, «правящим группам удобно направлять народный гнев на кого-либо другого».

По мнению профессора факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергея Абашина, часто жесткая риторика чиновников по отношению к мигрантам так и остается риторикой: «Делается заявление, но на практике ничего не меняется, потому что нельзя взять и избавиться от рабочих рук».

По мнению заведующей лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольги Чудиновских, новая комиссия Совбеза будет лишь создавать «информационный шум», а не заниматься реальными делами. Но если будут приниматься решения, соответствующие представлениям Медведева, Бастрыкина и Бортникова, «ничего хорошего не будет», считает эксперт. «Мы будем жить в каком-то иллюзорном мире и руководствоваться при принятии законов представлениями людей, которые информированы о состоянии дел в миграции далеко не лучше всех», — подытоживает Чудиновских.

Политолог Алексей Макаркин тем временем отмечает, что в целом у россиян есть запрос на регулирование въезда мигрантов. Но такой запрос мало отличается от подобного запроса жителей Европы.