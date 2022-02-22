Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии по итогам переговоров в Кремле, сообщает пресс-служба российского лидера.

Как отметил Путин, документ приурочен к знаменательному событию в двусторонних отношениях — 30-летию установления дипломатических отношений. «Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений и, безусловно, стало это возможно в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении — вопроса карабахского урегулирования», — подчеркнул президент РФ.

Ильхам ​​​​​​​Алиев отметил, что подписанная лидерами декларация — достаточно обширная, в ней более 40 пунктов, она охватывает важнейшие сферы взаимодействия между странами и будет иметь важнейшее значение для будущего наших двусторонних отношений. Президент Азербайджана также отметил, что документ однозначно будет иметь очень позитивное значение для двух стран, их взаимодействия, а также для региональной безопасности.

В самой декларации говорится, что «стороны развивают двустороннее военно-политическое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран».

Также стороны договорились при необходимости оказывать друг другу военную помощь. «В целях обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности Российская Федерация и Азербайджанская Республика могут рассмотреть возможность предоставления друг другу военной помощи на основании Устава ООН, отдельных международных договоров и с учетом существующих международно-правовых обязательств каждой из сторон», — говорится в тексте декларации.

Также Россия и Азербайджан намерены объединить усилия в борьбе с международным терроризмом, киберпреступлениями и другими вызовами безопасности. «Российская Федерация и Азербайджанская Республика объединяют свои усилия в противодействии и нейтрализации угроз международного терроризма, экстремизма и сепаратизма, транснациональной организованной преступности, незаконного оборота оружия, наркотических средств и их прекурсоров, торговли людьми и преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также других новых вызовов безопасности», — указано в документе.

Отмечается, что «в этом контексте стороны обмениваются информацией и тесно взаимодействуют в выявлении и пресечении каналов финансирования указанной противоправной деятельности».

Согласно документу, Москва и Баку будут пресекать деятельность лиц и организаций, направленную против территориальной целостности обеих стран. «Российская Федерация и Азербайджанская Республика решительно пресекают на своих территориях деятельность организаций и лиц, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой стороны», — отмечается в документе.

Россия и Азербайджан будут рассматривать возможности для развития сотрудничества в области мирного атома, указано в декларации. «Стороны будут рассматривать возможности развития взаимовыгодного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии», — говорится в декларации.

Также отмечается, что Москва и Баку, тесно взаимодействуя в целях стимулирования международного энергетического сотрудничества и укрепления глобальной энергобезопасности на равноправной и взаимовыгодной основе, намерены углублять взаимодействие в топливно-энергетической сфере, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, транспортировки энергоресурсов, включая задействование эффективных инфраструктурных проектов, а также в сферах альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Москва и Баку будут всемерно содействовать выполнению договоренностей по урегулированию ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, говорится в декларации. «Российская Федерация и Азербайджанская Республика и впредь будут всемерно содействовать усилиям по реализации положений заявлений президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9/10 ноября 2020 года, от 11 января 2021 года и от 26 ноября 2021 года, которые послужили основой для укрепления стабильности и безопасности, разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе и для нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», — указывается в документе.

Также Москва и Баку готовы к безотлагательным консультациям, если что-то будет угрожать интересам безопасности одной из сторон. «Российская Федерация и Азербайджанская Республика выражают готовность к проведению безотлагательных консультаций в случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из сторон, может создать угрозу миру, нарушить мир или затронуть интересы безопасности одной из сторон, а также в случае угрозы возникновения такой ситуации в целях ее урегулирования», — говорится в декларации.

Стороны, подчеркивается в документе, воздерживаются от любых действий, наносящих, по мнению одной из стран, ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств. В этих целях они «создают постоянно действующий механизм консультаций по линии министерств иностранных дел».

В декларации также отмечается, что стороны «взаимодействуют в сфере внешнеполитической деятельности в целях обеспечения стабильности и безопасности в Кавказском и Каспийском регионах».