Продажи россиянам путевок за границу замедлились на фоне новостей и признания Москвой независимости сепаратистских объединений на территории Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Российского союза туристической индустрии (РСТ).

Как заявила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, за последние несколько дней объем бронирований снизился на 20-25%.

​​​​​​​«Напряженность на границе не может не отражаться на настроениях туристов. За последние несколько дней объем бронирований снизился на 20-25%, причем спад происходит как на юге России, так и в Санкт-Петербурге и Москве, путешественники опасаются выезжать за рубеж, боятся закрытия Турции, так как не совсем ясна позиция властей страны в этом политическом вопросе», — отметила Тюрина.

В складывающейся ситуации прогнозировать становится все труднее, однако туристический бизнес надеется, что спад продаж будет временным.

Пресс-секретарь РСТ добавила, что россияне могут адаптироваться к новым реалиям уже в ближайшие дни. «Через два-три дня туристы адаптируются к ситуации, как это бывало уже не раз. Если, конечно, не будет эскалации», — уточнила она.

При этом, по данным Тюриной, во многих российских туристических агентствах, никакой напряженности не чувствуют.

Тем не менее, в случае обострения ситуации представители туристической индустрии не исключают появления новых препон для путешествий российских туристов: сложности с получением европейских виз, проблемы с международными платежными системами, ослабление рубля и, вследствие этого, подорожание туров.

21 февраля президент России Владимир Путин подписалуказы о признании независимости ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) и соглашения о дружбе и взаимопомощи. От имени самопровозглашенных в 2014 объединений документы подписывали их главари — Денис Пушилин и Леонид Пасечник. В своих указах Путин также поручил обеспечить поддержание мира в сепаратистских образованиях вооруженными силами России.