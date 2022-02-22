Россия и Китай поставляют в Мьянму истребители, которые используются устроившей в 2021 году государственный переворот хунтой для нанесения авиаударов по гражданскому населению, сообщает Reuters со ссылкой на эксперта ООН по правам человека в Мьянме, бывшего конгрессмена США Томаса Эндрюса.

Эндрюс подготовил доклад, в котором говорится, что, «несмотря на доказательства ужасных деяний хунты, после произошедшего в прошлом году переворота члены Совета безопасности ООН Россия и Китай продолжили поставки военной хунте». Россия поставила в Мьянму беспилотники, два типа истребителей и два вида бронетехники, один из которых оснащен системами ПВО. Китай передал хунте истребители.

В качестве третьего поставщика оружия в Мьянму в докладе упоминается Сербия, которая передала хунте артиллерийские снаряды и ракеты. Эндрюс указывает, что поставки были осуществлены после военного переворота, а их организаторы осознают, что оружие будет применено против мирных жителей.

Эндрюс призывает в кратчайшие сроки провести заседание Совета безопасности ООН, чтобы принять резолюцию, которая помешает передаче Мьянме оружия, которое захватившие власть военные используют против гражданских лиц. Кроме того, по его мнению, следует лишить мьянманских военных возможности получать доходы от торговли нефтью, газом, древесиной, драгоценными камнями. «Если доходы, необходимые для содержания такой армии, уменьшатся, способность хунты нападать и терроризировать народ Мьянмы ослабнет», — убежден эксперт.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь на брифинге 22 февраля ушел от ответа на вопрос о том, поставляет ли Пекин вооружения военной хунте в Мьянме. Вместо этого он заверил, что Китай выступает за политический диалог в этой стране. «Все разногласия и противоречия в Мьянме следует устранять путем политического диалога», — приводит его слова ТАСС.

По словам дипломата, «Китай — дружественный сосед Мьянмы». «Мы всегда выступали за то, чтобы все партии и политические группы в этой стране учитывали государственные и народные интересы прежде всего», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

1 февраля 2021 года мьянманские военные осуществили государственный переворот в стране, задержав президента Вин Мьина, министра иностранных дел и государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководящих лиц. Военные утверждали, что на прошедших 8 ноября 2020 года парламентских выборах были допущены масштабные фальсификации, благодаря которым победу одержала партия государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи «Национальная лига за демократию». Позже хунта объявила о введении в стране чрезвычайного положения. По оценкам ООН, в ходе начавшихся после переворота протестов были убиты не менее 1500 человек, а еще около 300 тысяч стали беженцами.

В 2021 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призвав членов организации прекратить поставки оружия в Мьянму. Сербия принятие резолюции поддержала, а Россия и Китай воздержались.