Эскалация ситуации в Донбассе дорого обходится не только обычным россиянам и российскому рублю, но и участникам российского списка Forbes, пишет само издание.

Российские олигархи на новостях об обострении ситуации в Донбассе потеряли $8,339 млрд на фоне обвала российских индексов и котировок российских компаний.

Лидерами по падению оценок состояний стали крупнейший акционер «Лукойла» Вагит Алекперов (минус $946 млн) и совладельцы «Новатэка» Леонид Михельсон (минус $927 млн) и Геннадий Тимченко (минус $906 млн). Если котировки «Лукойла» упали с 6610 рублей до 6028 рублей, то бумаги «Новатэка» — с 1526 рублей до 1358 рублей за штуку.

​​​​​​​Падение котировок этих компаний объясняется тем, что они есть в портфеле практически у каждого иностранца, инвестирующего в российский фондовый рынок, объясняет старший аналитик по нефти и газу BCS Global Markets Рональд Смит. «Они просто продают то, что у них [иностранных инвесторов] на данный момент есть в портфеле», — отметил он.

Ненамного удачливее оказались российские металлурги. Обвал котировок лишил бенефициара НЛМК Владимира Лисина $645 млн, совладельца «Норникеля» Владимира Потанина — $751 млн, президента «Северстали» Алексея Мордашова — $556 млн, а крупнейший акционер ММК Виктор Рашников потерял $298 млн.

Также упали оценки состояний Сергея Гордеева, совладельца девелопера ПИК (минус $463 млн), Олега Дерипаски, cовладельца EN+ (минус $317 млн), банкира Олега Тинькова (минус $277 млн) и бенефициара производителя удобрений «Акрон» Вячеслава Кантора (минус $529 млн).

21 февраля президент России Владимир Путин подписалуказы о признании независимости ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) и соглашения о дружбе и взаимопомощи. От имени самопровозглашенных в 2014 объединений документы подписывали их главари — Денис Пушилин и Леонид Пасечник. В своих указах Путин также поручил обеспечить поддержание мира в сепаратистских образованиях вооруженными силами России.