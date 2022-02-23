ПОЛИТИКА
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Зачем Россия вышла из Минских соглашений?
Минские соглашения приняты в 2014-15 гг. Они должны были нормализовать ситуацию на востоке Украины и прекратить конфликт, но фактически этого не произошло. С признанием самопровозглашенных образований в Донбассе Россия фактически в одностороннем порядке вышла из договоренностей, за которые были заплачены тысячи жизней. #trtнарусском #Россия #Украина #Минскиесоглашения #договоренности #Донбасс #независимость #суверенитет #ОРДЛО #Путин #Зеленский #война
Зачем Россия вышла из Минских соглашений? / Others
23 февраля 2022 г.
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