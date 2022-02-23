В ходе репортажа об уничтожении российскими военными украинского бронетранспортера «Первый канал» показал БТР-70М, на котором диверсанты якобы пересекли российскую границу. Однако таких машин нет на вооружении у армии Украины, выяснили специалисты из расследовательской группы Oryx, которая занимается анализом данных о вооружении из открытых источников.

«Это демонстрирует внимание к деталям, а точнее, его отсутствие при подготовке фальшивой операции», — говорится в публикации.

Эксперты уточнили, что у ВСУ Украины есть собственная модификация БТР-70М, однако эксперимент по ее эксплуатации был прекращен. В расследовании отмечается, что БТР с кадров, снятых на месте описываемых событий, «был окрашен в попытке сделать его похожим на украинский».

21 февраля ФСБ заявила об уничтожении российскими военными пятерых «диверсантов с территории Украины» и двух бронемашин. Уточнялось, что примерно в 06:00 районе станицы Митякинской в Ростовской области они якобы пересекли российскую границу. В эфире «Первого канала» неназванные военные говорили, что «диверсанты были оттеснены на территорию ДНР».

Тогда министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию о вторжении ВСУ на территорию Россию, заявив, что «Украина не обстреливала территорию РФ или КПП на границе и не планирует таких действий». Он потребовал, чтобы Россия немедленно остановила «фабрику фейков».

В тот же день, 21 февраля, Россия признала независимость оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом Путин сказал в своем обращении к гражданам и подписал соответствующий указ, предполагающий ввод войск и создание баз на территории юго-востока Украины. Сразу после обнародования Кремлем записи подписания документов появились сообщения о вводе первых колонн российских войск.

Ранее МИД Украины заявлял, что дальнейшие действия России в конфликте зависят от реакции других государств. Как сообщало ведомство, признав сепаратистские объединения, российская сторона грубо попрала основы международного права, Устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Решение Москвы о признании ОРДЛО не будет иметь никаких правовых последствий, однако оно резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход России из Минских договоренностей, отмечали в ведомстве.