Представители дипломатического ведомства Азербайджана негативно отозвались о том, как российский МИД представил информацию о Туркманчайском договоре 1828 года, Баку ждет исправления искаженной информации. Об этом сообщает «Интерфакс».

В документе некоторые азербайджанские территории были названы «Восточной Арменией». «Вызывает удивление и сожаление факт публикации на официальной странице социальной сети МИДа РФ искаженной информации о Туркменчайском договоре 1828 года именно в день подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией», — говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана отметили, что выражение «Восточная Армения» никогда не упомяналось в тексте вышеупомянутого соглашения и что этот факт хорошо известен Департаменту исторических документов российского МИД. Официальный Баку ждет от российского министерства исправления ошибки. «Считаем необходимым устранение допущенного искажения и ожидаем соответствующего исправления указанной недостоверной информации на официальной странице социальной сети МИДа России», — заявили представители МИД Азербайджана.

Днем ранее российское ведомство опубликовало в Facebook пост историко-документального департамента, в котором сообщалось, что «к Российской империи отошли Эриванское и Нахичеванское ханства (Восточная Армения)».

22 февраля президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии. Путин отметил, что этот документ станет новым этапом развития двусторонних отношений. По словам Алиева, декларация будет иметь позитивное значение для России, Азербайджана и для региональной безопасности. Документ состоит более чем из 40 пунктов и охватывает важнейшие сферы двустороннего взаимодействия, отметил президент Азербайджана.

Помимо прочего, представители двух стран договорились об оказании военной помощи. «В целях обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности Российская Федерация и Азербайджанская Республика могут рассмотреть возможность предоставления друг другу военной помощи на основании Устава ООН, отдельных международных договоров и с учетом существующих международно-правовых обязательств каждой из сторон», — говорится в декларации.