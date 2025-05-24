ПОЛИТИКА
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Трамп отказался от войн за демократию
Дональд Трамп заявил, что США больше не будут использовать армию для «навязывания демократии», и назвал эпоху военных интервенций завершенной
Трамп отказался от войн за демократию
Президент США Дональд Трамп / Reuters
24 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия больше не будет «насаждать демократию» в других странах с помощью оружия. Об этом он сказал, выступая на церемонии выпуска курсантов военной академии Вест-Пойнт.

По его словам, задача вооруженных сил — не участвовать в политических авантюрах, а обеспечивать абсолютное военное превосходство.

«Задача вооруженных сил США — не насаждать демократию по всему миру силой оружия. Их задача — доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу Америке в любое время, в любом месте», — подчеркнул Трамп.

Он заявил, что американских солдат в течение десятилетий отправляли в «крестовые походы» по «строительству наций» в государства, которые не желали сотрудничества.

«Солдаты спрашивали: зачем мы там? Все это закончилось. Вы знаете, что все это окончательно прекратилось», — сказал он.

Президент заявил выпускникам, что они становятся частью «самой могущественной и величайшей армии в истории», которую он «восстановил». Настоящее время он назвал «золотым веком» для США.

Трамп давно критикует интервенции США в Ирак и Афганистан. В 2019 году он назвал ввод войск в Ирак «худшим решением в истории страны», отметив, что операция была основана на ложной информации о наличии у Ирака оружия массового уничтожения.

О войне в Афганистане Трамп высказывался по-разному, но в 2015 году заявлял, что она имела основания из-за соседства с ядерным Пакистаном.

Однако позже он резко осудил вывод войск, организованный Джо Байденом, назвав его «самым позорным временем в истории США».

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