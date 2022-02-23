Из-за обострения конфликта между Россией и Украиной цены на продовольствие могут вырасти, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и аналитиков. Эти цены уже близки к максимальным оценкам, отмечают эксперты. Дело в конфликте двух крупнейших стран-экспортеров, из-за которого покупатели агрокультур вынуждены искать альтернативные поставки, что отразится на росте цен. Особенно серьезно ситуация отразится на потребителях пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла.

На Москву и Киев приходится около 29% мирового экспорта пшеницы, 19% поставок кукурузы и 80% экспорта подсолнечного масла. Любое военное вмешательство может повлиять на поставки, беспокоятся трейдеры. Это приведет к эскалации борьбы импортеров за альтернативные рынки. Высокий спрос на пшеницу и молочные продукты уже привел к тому, что мировые цены на продовольствие колеблются в районе десятилетних максимумов. Об этом сообщало продовольственное агентство ООН в конце 2021 года.

Уже наблюдаются перебои с поставками из-за того, что корабли избегают заходить в Черное море из-за риска нападения, пишет издание.

Чикагские фьючерсы на пшеницу 22 февраля на 22:00 мск выросли на 5,6%. Одновременно кукуруза достигла семимесячного максимума, также подорожали соевые бобы. Все три ключевых ингредиента для продуктов питания и кормов выросли примерно на 40% по сравнению с минимумами прошлого года, отмечает Reuters.

Рост цен на сырую нефть и растущее использование сельскохозяйственных товаров для производства альтернативных видов топлива дополнительно поддерживает сельскохозяйственные рынки, сказано в публикации.

В начале недели Россия признала независимость оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом Путин сказал в своем обращении к гражданам и подписал соответствующий указ, предполагающий ввод войск и создание баз на территории юго-востока Украины. Сразу после обнародования Кремлем записи подписания документов появились сообщения о вводе первых колонн российских войск. Впоследствии Совет Федерации дал разрешение на использование военных сил России за рубежом.

Ранее TRT на русском писал о том, что страны Евросоюза попали на первое место по количеству закупленных у России продуктов, обойдя Китай. В 2021 году Евросоюз закупил у России продуктов на $4,7 млрд, что на 41% больше, чем в 2020 году, а поставки продовольствия в Китай упали на 12% — до $3,5 млрд. Из-за этого КНР оказался на третьем месте в этом рейтинге, а на втором — Турция, которая нарастила закупки на 38% — до $4,3 млрд.