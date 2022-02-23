В районе Айн Зера недалеко от ливийской столицы Триполи на мине, оставленной ЧВК «Вагнера», подорвались двое детей, сообщает Daily Sabah со ссылкой на представителей правительственных сил.

Трагедия произошла в месте проживания мирных жителей, которое наемники заминировали до того, как покинуть регион. Погибших звали Маад и Зайда Абурас, сообщили чиновники.

В Ливии до сих пор находятся около 7 тыс. российских военных наемников из ЧВК «Вагнера», говорил в декабре прошлого года действующий председатель Высшего государственного совета страны Халед аль-Мишри, хотя эксперты сочли озвученную им численность сильно завышенной по политическим мотивам .

В 2021 году в своем докладе о ситуации в Ливии независимая комиссия ООН по установлению фактов нарушений международных прав человека и международного гуманитарного права заявляла, что военные ЧВК «Вагнера» могут иметь отношение к военным преступлениям в этой стране. Так, осенью 2019 года люди, связанные с российской «ЧВК Вагнер» и работающие на поддержку структур ЛНА Хафтара, к югу от Триполи убили мирных людей, не участвовавших в военных действиях. В докладе говорилось, что собранные миссией доказательства подтвердили: сотрудники «Вагнера» стреляли «непосредственно в жертв после их захвата и задержания». Из этого эксперты сделали вывод, что «есть все разумные основания» полагать, что они могли совершить военное преступление — убийство гражданских лиц.

Также «вагнеровцы» минировали территории, где впоследствии от мин погибали мирные жители, возвращавшиеся домой после окончания боев. Подобная информация о 35 минных точках содержалась в планшете, предположительно, забытом при отступлении наемником в Ливии.

Ранее TRT на русском сообщал, что российских военных наемников из ЧВК «Вагнера» массово перекидывают из Центральной африканской республики в Восточную Европу. Появилась информация о том, что в январе страну покинуло «беспрецедентное» количество наемников, и еще больше готовятся к отправке в ближайшее время. Это первый случай массового отъезда «вагнеровцев» с тех пор, как они прибыли в ЦАР по просьбе правительства более четырех лет назад из России, Украины и Беларуси — и они возвращаются туда, откуда прибыли, сообщали источники.