На случай атаки Москвы на Киев власти Украины предусмотрели способ отключить центральные сервера и передать копии данных на резервные площадки. Об этом в интервью Politico рассказал зампредседателя Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Украины Виктор Жора.

Даже если Россия возьмет под контроль правительственные учреждения, украинская сторона «может перемещаться в новые места, сохранять данные, удалять данные и предотвращать захват всех этих данных», отметил чиновник. По его словам, официальный Киев начал централизацию своих компьютерных систем в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Подобные меры были предусмотрены, чтобы затруднить проникновение в компьютеры с секретными документами. Там находятся, в частности, подробные данные о населении и о предоставляемых ему услугах, в том числе пенсионных выплатах.

«У нас есть соответствующие планы и сценарии, — сказал Жора. — Группы украинских специалистов по кибербезопасности готовы в любой момент отрезать доступ к взломанным аккаунтам».

По словам Жоры, могут быть взломаны и базы данных, оставленные в Донбассе, хотя Украина старалась зашифровать и уничтожить жесткие диски.

Ранее, в середине февраля сайты украинских Министерства обороны и вооруженных сил, Приватбанка и Ощадбанка подверглись DDoS-атакам. Тогда Служба безопасности Украины заподозрила российские спецслужбы в причастности к этим атакам.

Впоследствии Белый дом предложил Украине помощь в расследовании кибератак, допустив, что ответственность за широкомасштабные кибератаки несет российское правительство. Вашингтон отмечал, что Москва таким образом хочет собрать разведданные для «подготовки подрывной кибератаки» на случай нападения на Киев.

Ранее Microsoft сообщал, что за последние два года большинство кибератак в мире приходилось на долю российских хакеров. «За последние два года корпорация доставила более 13 тысяч таких уведомлений. Самый высокий процент сообщений об атаках, санкционированных на государственном уровне, был вызван действиями России, за ней следуют Иран, Китай, КНДР и другие страны», — заявили в корпорации.