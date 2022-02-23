В украинских регионах отмечен рост продаж боеприпасов, сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает «Укринформ».

«Это хороший месседж, потому что наши люди не покупают гречку, а покупают боеприпасы, это хорошо», — отметил он. Он уточнил, что оружие и боеприпасы покупают прежде всего в восточных регионах страны.

Также Фацевич отчитался о незначительном росте выдач разрешений на оружие. В феврале 2021 года было выдано немногим менее 10 тысяч разрешений на оружие, а по состоянию на 23 февраля 2022 года — 10,3 тысячи.

В среду Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве граждан владеть огнестрельным оружием. Соответствующий проект закона № 5708 поддержали 274 народных депутата, четверо высказались против, а еще 42 — воздержались.

Законопроект предлагает определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие, классифицировать его, дать гражданам право на его использование для самозащиты, а также установить условия и порядок получения разрешительных документов.

Проект закона был рассмотрен на фоне обострения отношений между Украиной и Россией. 21 февраля президент России Владимир Путин одобрил признание независимости оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). На следующий день Совет Федерации РФ удовлетворил просьбу Путина об использовании войск за рубежом. После этого президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве стране резервистов, практически на всей территории Украины введут режим ЧП.