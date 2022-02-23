Ташкентским врачам, которые будут работать в медицинских учреждениях Каракалпакстана, установят надбавку в размере 100% от их зарплат, а для медработников, которые приедут в Муйнак, доплата составит 200%, также для них построят дома, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает Kun.uz.

Обещание прозвучало в ответ на выступление Зойира Мирзаева — хокима (главы администрации) Ташкентской области, которая шефствует над Муйнакским районом. Он сообщил, что столичный регион выделит на развитие Муйнака 32 млрд сумов (около $3 млн). Говоря о ситуации в здравоохранении, Мирзаев отметил, что штат медучреждений района заполнен чуть более чем наполовину.

«Ежемесячно мы вывозим в Ташкентскую область 20 пожилых людей и лечим их в санатории. В лагерях размещаем по 100 школьников [из Муйнака]. Скоро вывезем в наш регион 24 больных, чтобы прооперировать», — рассказал Мирзаев. «Вопрос медицины – самый важный. Сформулируйте предложения по этому вопросу, подготовим решения», — поручил глава государства президент.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Каракалпакстан 23 февраля, пишет «Фергана». Поездку по республике он начал с Муйнака — самолет президента приземлился в аэропорту, который не использовался для пассажирских перевозок с 1990-х годов. Теперь, по словам президента, два раза в неделю будут совершаться полеты по направлению Ташкент — Муйнак — Нукус.

В Каракалпакстане Мирзиёев проведет три дня, а приехавшие с ним хокимы Ташкента и всех областей Узбекистана задержатся на неделю. За это время они должны изучить положение дел в закрепленных за ними районах Каракалпакстана, разработать планы по решению выявленных проблем и доложить о них президенту.

Особое внимание при этом Мирзиёев поручил уделить Муйнаку, который, по его словам, должен стать визитной карточкой Каракалпакстана.

«Столько лет мы приезжали в Нукус и аплодировали тут, а в Муйнаке никаких изменений не было. Тридцать лет мы с трибун говорили: «Арал, Арал», но за это время ни один вельможа не приехал сюда и не увидел Аральское море своими глазами. Теперь такого не будет. Придется работать, сняв галстуки», — заявил Мирзиёев.

К выделенным Муйнаку Ташкентской областью 32 млрд сумов президент готов добавить еще не менее 40 млрд.

Глава государства также поинтересовался, организовано ли в Муйнаке бесплатное питание для школьников. «Да, на сегодняшний день 142 тысячи наших детей обеспечены бесплатным питанием. Они даже забирают его домой», — ответил ему председатель Совета министров Каракалпакстана Кахрамон Сариев.

«Пусть забирают домой, главное, чтобы были здоровы. Это каракалпакский опыт, теперь мы распространим его на другие регионы. Возможно, постепенно обеспечим бесплатным питанием и старшие классы», — подчеркнул Мирзиёев.