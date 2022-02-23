Золотодобывающее предприятие «Кумтор голд компани» (КГК), оператор проекта по разработке месторождения Кумтор в Кыргызстане, перешло под управление национального холдинга «Наследие великих кочевников», говорится в распоряжении кабинета министров Кыргызстана.

Тенгиз Болтурук освобожден от исполнения обязанностей временного внешнего управляющего КГК.

«Назначить ОАО «Национальная холдинговая компания «Наследие Великих Кочевников» временным внешним управляющим закрытого акционерного общества «Кумтор голд компани», — говорится в документе, подписанном председателем кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым.

При этом еще 15 февраля на пресс-конференции Жапаров заявил о назначении Тенгиза Болтурука главой холдинга «Наследие великих кочевников». Таким образом, Болтурук остается фактическим руководителем КГК.

Национальный холдинг «Наследие великих кочевников» был созданправительством Кыргызстана в декабре 2021 года. В его задачи входит сосредоточение имеющихся у государства ресурсов для реализации проектов в сфере недропользования и смежных отраслях экономики. Учредителем компании является министерство финансов Кыргызстана, власти намерены довести ее уставный капитал до 10-15 млрд сомов. По словам Жапарова, холдинг уже занимается реализацией проектов по геолого-разведывательным работам 12 месторождений, в том числе железа (Жетим-Тоо и Бала-Чычкан).