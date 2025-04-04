ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Последнее американское предупреждение
Госсекретарь США предупреждает Москву: времени на переговоры остается все меньше
Последнее американское предупреждение
/ AFP
4 апреля 2025 г.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп не намерен «попадаться в ловушку бесконечных переговоров» с Россией, на фоне опасений, что Москва затягивает заключение соглашения о прекращении огня. Выступая в Брюсселе на своей первой встрече глав МИД стран НАТО, Рубио подчеркнул, что Вашингтон в течение нескольких недель определит, готов ли Кремль к реальному миру.

«Мы узнаем достаточно скоро — речь о неделях, а не месяцах — насколько серьезна Россия в вопросе мира, — заявил Марко Рубио журналистам после встречи НАТО в Брюсселе. — Мы не будем продолжать это вечно. У нас есть определенный период, в течение которого мы будем ждать. Мы хотим увидеть за это время, готовы ли они к миру. И этот момент приближается».

Он добавил, что Белый дом может усилить санкционное давление, если прогресса не будет.

По его словам, Конгресс уже начал подготовку нового пакета санкций, и «сообщение Москве будет отправлено».

Трамп все меньше склонен мириться с затягиванием переговоров по прекращению огня в Украине, сообщили источники в НАТО агентству dpa. По словам участников встречи глав МИД НАТО в Брюсселе, госсекретарь Марко Рубио дал понять, что терпение Трампа на исходе.

Хотя Вашингтон пока не уточнил, как именно отреагирует в случае продолжения тактики затягивания со стороны Владимира Путина, среди обсуждаемых вариантов — новые санкции и усиление военной помощи Украине. Москва отвергла предложение о безусловном 30-дневном перемирии, которое ранее поддержал Киев, согласившись лишь на ограниченную паузу в атаках по энергетической инфраструктуре — при этом стороны ежедневно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Путин продолжает «тянуть время» и наносить удары по гражданскому населению, а его коллега из Франции Жан-Ноэль Барро добавил, что сейчас очередь Москвы ответить США.

Тем временем высокопоставленный переговорщик из Кремля Кирилл Дмитриев, находящийся с чрезвычайным визитом в США, дал короткое интервью на Fox News, где заявил, что Россия может согласиться на некоторые формы гарантий безопасности для Украины. Он отметил, что переговоры в Вашингтоне дали «положительный результат», но подчеркнул, что вступление Украины в НАТО остается «совершенно невозможным».

Источники в Лондоне и Берлине сообщили Politico, что ожидается возможный звонок Трампа Путину, но команда президента США советует воздержаться от контакта до тех пор, пока Москва не согласится на полное прекращение огня.

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