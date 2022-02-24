Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении «специальной военной операции». Он также заявил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия и отметил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий. Путин назвал руководство Украины «неонацистами», которые «взяли страну в заложники» и пообещал защитить от них Украину.

«Кто бы ни пытался помешать нам, ответ России будет незамедлительным. Все решения в связи с этим приняты», — сказал Путин.

Россия, по его словам, не может чувствовать себя в безопасности, развиваться и существовать с постоянной угрозой, которая исходит от Украины. Президент также назвал неприемлемым освоение Украины Североатлантическим альянсом. По его словам, НАТО вплотную приближается к российским границам.

Путин заявил, что Россия готова к любому развитию событий. «Надеюсь, что я буду услышан», — подчеркнул он.

Несколькими часами ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к россиянам, заявив, что Путин отказывается от телефонных переговоров. Зеленский спросил россиян, хотят ли они войны. «Руководство вашей страны не садится за стол переговоров с нами. Может, сядет с вами», — сказал украинский президент.

Президент США Джо Байден назвал «неспровоцированной и неоправданной» военную операцию российских вооруженных сил, начавшуюся 24 февраля. Байден считает, что Владимир Путин «выбрал войну», которая приведет к множеству человеческих жертв. Президент США пообещал, что «мир призовет Россию к ответу».

По военным объектам на Украине наносятся ракетные удары, сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, а позже подтвердил президент Владимир Зеленский в новом обращении.

«Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам, по Киеву, Харькову, Днепру. Идут артиллерийские обстрелы границы. С сегодняшнего дня в мире Новая геополитическая реальность», — заявил Геращенко.

«Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам, во многих местах Украины были слышны взрывы, — указал Зеленский.

Как заявило российское Минобороны, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

Жителям Украины до сигнала оповещения следует находиться дома и собрать «тревожный чемодан» с вещами, об этом заявила пресс-секретарь МВД страны Елена Матвеева, передает УНИАН.

«Пока сирены нет, пусть граждане находятся дома <...> пусть проверят тревожный чемоданчик, у всех ли он собран, и все ли вещи там есть», — сказала пресс-секретарь МВД.

Украинцам следует «для успокоения» зайти на сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, где опубликованы инструкции, что делать при чрезвычайной ситуации, заключила она.