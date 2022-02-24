Россия начала войну: артобстрел по аэропортам и военным базам Украины

Россия нанесла ракетно-бомбовые удары по аэропортом Борисполя, Озерного, Кульбакиного, Чугуева, Краматорска, Херсона, Ивано-Франковска. Кроме того, обстреляны украинские военные части. По данным СМИ, обстрел ведется из РСЗО «Смерч». Использование такого неизбирательного оружия по населенным пунктам называют военным преступлением. В Мариуполе в результате российского обстрела загорелись семь частных жилых домов. В Нежине на аэродроме из-под завалов извлекли шесть человек. #Россия #Украина #война #артобстрел