ПОЛИТИКА
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Россия начала войну: артобстрел по аэропортам и военным базам Украины
Россия нанесла ракетно-бомбовые удары по аэропортом Борисполя, Озерного, Кульбакиного, Чугуева, Краматорска, Херсона, Ивано-Франковска. Кроме того, обстреляны украинские военные части. По данным СМИ, обстрел ведется из РСЗО «Смерч». Использование такого неизбирательного оружия по населенным пунктам называют военным преступлением. В Мариуполе в результате российского обстрела загорелись семь частных жилых домов. В Нежине на аэродроме из-под завалов извлекли шесть человек. #Россия #Украина #война #артобстрел
ракеты / Others
24 февраля 2022 г.
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