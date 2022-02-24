Инициированная Кремлем операция в Украине привела к тому, что стоимость нефти предсказуемо двинулась вверх, что аналитики рынка расценивают однозначно негативно. В международном рейтинговом агентстве Fitch накануне заявили: острая фаза вооруженного конфликта, которая, в свою очередь, сопряжена с санкциями против российского экспорта нефти и которая неизбежно приведет к тому, что цена сырья перешагнет за $100 за баррель, грозит «спровоцировать энергетический кризис» в глобальных масштабах.

По оценкам экспертов исследовательской компании Energy Aspects, мировые рынки сейчас «разрываются» между рисками вокруг российской экспансии на территории Украины и «растущим потенциалом» заключения сделки в непрямых переговорах между Ираном и США в Вене. Как замечает руководитель отдела геополитики Energy Aspects Ричард Бронз, в настоящее время перспектива согласования с Тегераном второго ядерного соглашения, похоже, перевешивает опасения по поводу перебоев с поставками нефти из-за захватнических действий Кремля.

В запасе у Ирана, обращают внимание в Energy Aspects, сейчас находится до 80 млн баррелей нефти. Часть этого объема содержится на танкерах вблизи азиатских покупателей и готова к продаже в кратчайшие сроки. Затем, после заключения ядерной сделки, Тегеран мог бы увеличить внутреннее производство на 1,2 млн баррелей в день, что приведет к насыщению рынка. Это выгодно не только экономике Исламской Республики, пострадавшей от санкций, но и администрации президента Джозефа Байдена, которая борется за удешевление топлива.

Под диктовку России

Тегеран не может не понимать, к каким последствиям способны привести экономические колебания на фоне российского вторжения на суверенную территорию сопредельного государства. Как заметил член ассоциации экономистов Ирана Фаршад Парвизиян, «влияние войны между Украиной и Россией» глобальный рынок энергоносителей почувствует на себе надолго. «Учитывая нефтяные богатства нашей страны, это определенно будет очень эффективно для экономики Ирана», — откровенно заявил аналитик.

Иранские официальные лица, впрочем, стараются не показывать довольного вида. Представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде на днях пошел по излюбленному пути местного официоза, выразив уверенность, что ситуация на востоке Украины осложнена исключительно «интервенцией НАТО и провокационными действия альянса во главе с США». По его словам, Исламская Республика «внимательно следит за развитием обстановки на востоке Украины».

Неделей ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой предложил оказать любую помощь «для мирного разрешения кризиса». «Мы хотим, чтобы в регионе сохранились мир и стабильность», — подчеркнул глава дипведомства.

Откровенно пророссийская реакция Тегерана не удовлетворила иранских активистов. Основатель исламского студенческого движения «В поисках справедливости» Амир Тафреши заметил, что страна должен осудить Кремль за нарушение территориальной целостности Украины. «Любая задержка с объявлением этой позиции усилит подозрения в том, что Россия доминирует во внешней политике Ирана», — написал политик в Twitter.

Сговор Байдена и аятолл

В свою очередь, руководитель российской делегации на иранских переговорах, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов поспешил заверить: вторжение его страны в Украину никак не отразится на диалоге вокруг ядерной сделки. «Проблематика венских переговоров и Донбасс никак не пересекаются в международной повестке дня. В Вене переговоры идут в обычном режиме. Россия играет заметную роль в этом процессе. Переговоры близятся к завершению», — отрапортовал дипломат.

Но дестабилизация рынков — это стимул для иранских переговорщиков, которые давно берут своих визави в Австрии измором. «Вот почему после нескольких месяцев застоя в Вене, в дни, предшествовавшие признанию Россией сепаратистских анклавов на востоке Украины, мы слышали, что сделка с Ираном близка к подписанию, — пишет генеральный директор консалтинговой фирмы Scarab Rising Ирина Цукерман. — Байден упомянул о приобретении дешевой иранской нефти в качестве ответа на высокие цены на газ в США, и эту политику теперь подхватили СМИ».

Она считает, что администрация Байдена просто-напросто цинично использовала «дестабилизацию Россией глобального энергетического рынка», чтобы получить дополнительные аргументы для восстановления ядерной сделки и возвращения к старой политике по умиротворению иранских «ястребов». «Украина, вероятно, была заранее принесена в жертву в обмен на выгодную энергетическую сделку и сотрудничество Ирана в Вене», — вынесла свой вердикт исследователь.

Впрочем, как полагают российские специалисты, все может быть гораздо проще. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин не исключил, что администрация Байдена может пойти на смягчение или снятие ограничений для иранского нефтяного экспорта даже без подписи под венскими соглашениями. «Одной из причин для этого является то, что администрация Джозефа Байдена озабочена сильным ростом цен на моторное топливо в США и потому стремится всеми силами повлиять на снижение котировок черного золота», — сказал он.