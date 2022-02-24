Почему Москва не боится новых санкций?

После признания Владимиром Путиным независимости самопровозглашенных образований на востоке Украины десятки стран ввели против России новые санкции. Среди них — все государства-члены Европейского Союза, а также США, Великобритания, Канада, Австралия и Япония. Кроме того, персонализированные санкции ввела Украина. Что подразумевают под собой эти меры и скажутся ли они на российской экономике? #trtнарусском #Россия #санкции #признаниеОРДЛО