ПОЛИТИКА
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Почему Москва не боится новых санкций?
После признания Владимиром Путиным независимости самопровозглашенных образований на востоке Украины десятки стран ввели против России новые санкции. Среди них — все государства-члены Европейского Союза, а также США, Великобритания, Канада, Австралия и Япония. Кроме того, персонализированные санкции ввела Украина. Что подразумевают под собой эти меры и скажутся ли они на российской экономике? #trtнарусском #Россия #санкции #признаниеОРДЛО
санкции / Others
24 февраля 2022 г.
Истории
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