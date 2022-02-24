Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что носители армянских фамилий могут посещать его страну без каких бы то ни было ограничений. Об этом он сказал на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС. О том, что подобное ограничение якобы существует, рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Задав этот вопрос, российская журналистка назвала себя «россиянкой в пятом поколении». Президент Азербайджана уточнил, что в данном случае вопрос она задала «как армянка».

Комментируя слухи об ограничениях на въезд, Алиев отметил, что данная информация не соответствует действительности и в республике «нет запрета на въезд по этническому принципу».

«Многочисленные визиты армянского народа в Азербайджан тому свидетельство. Они участвуют в спортивных мероприятиях, таких как Евроигры, команда из Армении участвовала, — сказал президент. — Я даже помню, что одному представителю Украины, армянину по национальности, я лично вручал серебряную медаль, он стоял на подиуме рядом с азербайджанским боксером, который завоевал золото». Президент пригласил Симоньян приехать в республику и лично убедиться в отсутствии препятствий для въезда.

По словам Алиева, власти республики отвечают за безопасность своих граждан и гостей Азербайджана.

«Наша просьба заключалась в том, что в случае, когда граждане Армении или лица с армянскими фамилиями приезжают в Азербайджан, чтобы соответствующие органы были проинформированы, в частности если речь идет о России, — сказал он. — Были случаи, когда было отказано во въезде, но они случались именно потому, что эти формальности не были соблюдены».

Алиев напомнил участникам дискуссии о визите католикоса всех армян Гарегина II, который посетил армянcкую церковь в Баку и «был удивлен, что в этой церкви мы храним более 5 тыс. книг на армянском языке, он сам этому свидетель». Глава Азербайджана отметил, что подобных примеров он мог бы привести еще много.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о новом этапе взаимоотношений с Азербайджаном. Он подписал с Алиевым декларацию о союзническом взаимодействии по итогам переговоров в Кремле. документ приурочен к знаменательному событию в двусторонних отношениях — 30-летию установления дипломатических отношений. «Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений и, безусловно, стало это возможно в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении — вопроса карабахского урегулирования», — подчеркнул российский лидер.