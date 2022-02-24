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Президент Азербайджана поставил на место Маргариту Симоньян
Ильхам Алиев заявил, что российская журналистка задала вопрос «как армянка», когда спросила его о запрете посещать Азербайджан армянам
Президент Азербайджана поставил на место Маргариту Симоньян
Президент Азербайджана поставил на место Маргариту Симоньян / Others
24 февраля 2022 г.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что носители армянских фамилий могут посещать его страну без каких бы то ни было ограничений. Об этом он сказал на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС. О том, что подобное ограничение якобы существует, рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Задав этот вопрос, российская журналистка назвала себя «россиянкой в пятом поколении». Президент Азербайджана уточнил, что в данном случае вопрос она задала «как армянка».

Комментируя слухи об ограничениях на въезд, Алиев отметил, что данная информация не соответствует действительности и в республике «нет запрета на въезд по этническому принципу».

«Многочисленные визиты армянского народа в Азербайджан тому свидетельство. Они участвуют в спортивных мероприятиях, таких как Евроигры, команда из Армении участвовала, — сказал президент. — Я даже помню, что одному представителю Украины, армянину по национальности, я лично вручал серебряную медаль, он стоял на подиуме рядом с азербайджанским боксером, который завоевал золото». Президент пригласил Симоньян приехать в республику и лично убедиться в отсутствии препятствий для въезда.

По словам Алиева, власти республики отвечают за безопасность своих граждан и гостей Азербайджана.

«Наша просьба заключалась в том, что в случае, когда граждане Армении или лица с армянскими фамилиями приезжают в Азербайджан, чтобы соответствующие органы были проинформированы, в частности если речь идет о России, — сказал он. — Были случаи, когда было отказано во въезде, но они случались именно потому, что эти формальности не были соблюдены».

Алиев напомнил участникам дискуссии о визите католикоса всех армян Гарегина II, который посетил армянcкую церковь в Баку и «был удивлен, что в этой церкви мы храним более 5 тыс. книг на армянском языке, он сам этому свидетель». Глава Азербайджана отметил, что подобных примеров он мог бы привести еще много.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о новом этапе взаимоотношений с Азербайджаном. Он подписал с Алиевым декларацию о союзническом взаимодействии по итогам переговоров в Кремле. документ приурочен к знаменательному событию в двусторонних отношениях — 30-летию установления дипломатических отношений. «Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений и, безусловно, стало это возможно в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении — вопроса карабахского урегулирования», — подчеркнул российский лидер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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