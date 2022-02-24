В МИД Турции назвали неприемлемым вторжение России в Украину.

«Помимо нарушения Минских соглашений, это нападение является грубым нарушением международного права и представляет серьезную угрозу безопасности нашего региона и всего мира, — сообщили там. — Турция, считающая, что следует уважать территориальную целостность и суверенитет стран, выступает против изменения границ с помощью оружия».

Официальная Анкара призвала Москву как можно скорее прекратить это «несправедливое и противоправное действие». Турецкие власти продолжат поддерживать политическое единство, суверенитет и территориальную целостность Украины.

О своей позиции в российско-украинском конфликте заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В телефонном разговоре с Владимиром Путиным он сообщил, что Анкара не признает шаги, «направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины».

Президент назвал действия РФ «шагом, противоречащим нормам международного права» и «тяжелым ударом по миру и стабильности в регионе».

Эрдоган подчеркнул, что Анкара воспринимает Украину и Россию в качестве дружественных стран, с которыми ее связывают тесные политические, экономические и социальные связи. Он выразил искреннее сожаление в связи с открытым противостоянием России и Украины.

При этом он отметил, что Турция поддерживает борьбу Украины по защите территориальной целостности, в чем вновь заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в ходе последнего телефонного разговора. Турция призывает Россию и Украину решать все противоречия путем диалога в рамках Минских договоренностей, продолжил Эрдоган. «Я довел свою позицию до господина [Владимира] Путина в ходе вчерашнего телефонного разговора», — сказал он.

Президент указал, что Турция готова приложить необходимые усилия для обеспечения безопасности турецких граждан, братского крымскотатарского народа и всех, кто живет в Украине.

Ранее украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что Киев ожидает проявления солидарности от Анкары, которая не может остаться безучастной к нападению России на его страну. «Турция оценит запросы и пришлет помощь в ближайшее время, — сказал дипломат после разговора с замглавы турецкого МИД Седатом Оналом. — Мы рассчитываем на солидарность». Киев попросил Турцию закрыть доступ для России к черноморским проливам. По словам Боднара, украинские власти рассчитывают, что Турция выразит им свою поддержку открыто, и что другие игроки на международной арене услышат об этом.