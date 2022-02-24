Стали известны обстрелянные в Киевской области населенные пункты

Российскими атаками были повреждены более 10 объектов, подавляющее большинство из которых военные. Об этом сообщили в полиции Киевской области. По предварительным данным, взрывы прогремели в Киевской области: Вильче, Раговке, Луговиках, Припяти, Борисполе, Новых Петровцах, Броварах, Ольшанке, Белой Церкви, Василькове, Плесецком, Калиновке. #вторжение #Киевскаяобласть #графика