ПОЛИТИКА
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Стали известны обстрелянные в Киевской области населенные пункты
Российскими атаками были повреждены более 10 объектов, подавляющее большинство из которых военные. Об этом сообщили в полиции Киевской области. По предварительным данным, взрывы прогремели в Киевской области: Вильче, Раговке, Луговиках, Припяти, Борисполе, Новых Петровцах, Броварах, Ольшанке, Белой Церкви, Василькове, Плесецком, Калиновке. #вторжение #Киевскаяобласть #графика
Стали известны обстрелянные в Киевской области населенные пункты / Others
24 февраля 2022 г.
Истории
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