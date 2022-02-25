США анонсировали новые санкции против РФ

Новые санкции США коснутся Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и банка «Открытие». Кроме того, в черные списки попали первые зампреды правления ВТБ Андрей Пучков и Юрий Соловьев, а также первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Новый пакет санкций анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, меры снизят промышленный потенциал России на многие годы. #trtнарусском #санкции #Байден #США #Россия #сбербанк