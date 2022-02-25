ПОЛИТИКА
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Спутники зафиксировали активность военных в России и Беларуси
Спутниковые снимки, сделанные после вторжения России в Украину, показывают российскую военную активность в Беларуси, вблизи границы и в нескольких местах на территории страны. Кроме того, снимки показывают повреждения складов топлива и инфраструктуры аэропорта в городе Чугуев. Президент Украины уже призвал международное сообщество рассмотреть более жесткие санкции в отношении России после ее вторжения, а именно — отключить государство от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом.
Спутники зафиксировали активность военных в России и Беларуси / Others
25 февраля 2022 г.
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