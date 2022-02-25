В России задерживают участников антивоенных протестов

Россияне по всей стране вышли на протесты против вторжения войск в Украину. В Москве, Уфе, Санкт-Петербурге и других городах людей задерживали и сажали в автозаки. Всего по России задержали более 1,5 тысячи человек. Тем временем председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что противники российской агрессии думают лишь «о своих сиюминутных проблемах и трудностях». #trtнарусском #протесты #Россия #Москва #нетвойне