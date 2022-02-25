Украина рассказала о первых пленных

В первый день вторжения российских войск на территорию Украины в плену оказались сразу несколько военных ВС РФ. Среди них — двое солдат 423-го мотострелкового полка, а также — замкомандира взвода по техсредствам разведки 74-ой мотострелковой бригады. Последний рассказал, что вторжение осуществлялось со стороны Беларуси. Кроме того, украинские СМИ публикую кадры захваченной техники, горящего танка и лежащий рядом труп человека, предположительно российского служащего. #trtнарусском #украина #пленные #россия