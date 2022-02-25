После начала военной операции Кремля в Украине за рубежом были объявлены новые санкции. Второй пакет запретительных мер Белый дом назвал «беспрецедентным». По словам президента США Джо Байдена, рестрикции «возложат суровые издержки на российскую экономику — как немедленно, так и со временем».

США внесли в санкционный список банки ВТБ (включая 20 его «дочек»), «ФК Открытие» (принадлежит Банку России), Новикомбанк и Совкомбанк. Их включение в этот список означает, что активы банков в американской юрисдикции будут заблокированы, долларовые транзакции запрещены, а также исключены любые транзакции с американскими контрагентами (в том числе через корсчета). Против «Сбера» введены более мягкие меры: американским финансовым институтам запрещается открывать или вести корреспондентские и транзитные счета для «Сбера», российский банк должен закрыть такие же счета с американскими банками. Кроме того, банки США должны будут отклонять платежи, в которых участвует Сбербанк.

Также расширился список компаний, попадающих под эти ограничения на привлечение американского финансирования. В него попали Московский кредитный банк (МКБ), Альфа-банк, «Совкомфлот», Российские железные дороги (РЖД), АЛРОСА, «Газпром», «Ростелеком» и «РусГидро».

Введены и серьезнейшие ограничения в сфере экспорта. Согласно им, американский экспортный регулятор BIS будет отказывать экспортерам в выдаче лицензий на поставку в Россию «чувствительных» продуктов для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей. Среди них — полупроводники, компьютеры, телекоммуникации, оборудование для информационной безопасности, лазеры, сенсоры. Также в США заявили, что стремятся ограничить возможности России в сфере добычи нефти и газа в долгосрочной перспективе, но в данный момент нет планов санкционных мер, которые могли бы нарушить поставки энергоресурсов в европейские страны.

Среди ограничений предусмотрены и персональные санкции, под них попали сын бывшего руководителя администрации президента и руководитель «Алроса» Сергей Иванов, сын секретаря Совбеза Андрей Патрушев, сын главы «Роснефти» Иван Сечин, заместители председателя правления ВТБ Андрей Пучков и Юрий Соловьев, первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Ограничения ввела и Канада: под них попали «Сбер», ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Росэксимбанк, «Открытие», Совкомбанк, Генбанк и другие банки. Кроме того, санкции введены против «Газпрома», РЖД, «Газпромнефти», «Транснефти», АЛРОСы, Объединенной авиастроительной корпорации, компании «Тактическое ракетное вооружение». Личные санкции введены против главы Сбербанка Германа Грефа, главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, бизнесмена Евгения Пригожина и членов его семьи, предпринимателей Бориса и Аркадия Ротенбергов, главы РФПИ Кирилла Дмитриева и других.

Среди санкций Японии — запрет на выдачу виз некоторым гражданам России, заморозка активов «Промсвязьбанка», ВЭБ и банка «Россия», санкции в отношении экспорта в Россию товаров, которые могут использоваться в военных целях.

В санкционный пакет Великобритании вошли заморозка активов ВТБ и запрет полетов «Аэрофлота» в Соединенное Королевство (в ответ Росавиация запретила британским самолетам совершать полеты, в том числе транзитные, над Россией). Ограничения также наложили на бывшего заместителя председателя правления нефтегазовой компании «Сибур» и бывшего зятя Владимира Путина Кирилла Шамалова, главу «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрия Слюсаря, вице-президента ВТБ и сына главы ФСБ Дениса Бортникова, председателя правления «Промсвязьбанка» Петра Фрадкова.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил о фактически полной блокировке работы российских банков из-за военной операции России в Украине. «Уже есть полная блокада российских банков. Таким образом, бизнес-трафик с российскими предприятиями практически перекрыт. В отдельных случаях транзакции все еще возможны. Например, для оплаты поставок газа, чтобы немецкие предприятия могли осуществлять переводы своим «дочкам» в России», — рассказал Линднер.

Чехия приостановила работу генконсульства в Петербурге и, соответственно, выдачу виз (это ограничение не относится к гуманитарным визам, в частности, для оппозиционных активистов из России). Одновременно власти страны решили закрыть российские консульства в Карловых Варах и Брно. Глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич рассказал о том, что страна также приостановит выдачу виз россиянам.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал ввести ограничительные меры против России после того, как свои санкции объявит Евросоюз. Ранее председатель Европейского парламента Роберта Метсола призвала Евросоюз ввести «самые строгие» санкции против России. Она отметила, что новые санкции должны быть «срочными и строгими, никто не должен укрыться от них».

Комментируя введенные против России ограничения, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о подготовке пакета неких ответных санкций.