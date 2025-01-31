ВОЙНА В ГАЗЕ
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Египет поможет эвакуировать раненых из Газы
Губернатор Северного Синая заявил об открытии КПП «Рафах» для вывоза раненых, нуждающихся в госпитализации
Египет поможет эвакуировать раненых из Газы
/ Reuters
31 января 2025 г.

Губернатор Северного Синая Халед Мегавер заявил, что пограничный переход «Рафах» между Египтом и сектором Газа будет открыт в пятницу для транспортировки раненых, как только палестинская сторона будет к этому готова.

В интервью агентству «Анадолу» Мегавер также подтвердил, что грузовики с гуманитарной помощью продолжат въезжать в Газу через египетскую сторону КПП «Рафах», после чего грузы будут перенаправлены на израильские пограничные пункты «Керем Шалом» и «Ницана».

КПП «Рафах» остается ключевым маршрутом для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, однако остается закрытым с мая 2024 года после начала израильской наземной операции в городе Рафах на юге анклава.

Ранее на этой неделе египетские СМИ сообщали, что доставка гуманитарной помощи в Газу превратилась в изнурительное испытание для водителей грузовиков, везущих гумпомощь, которые вынуждены были днями простаивать в ожидании из-за непредсказуемых ограничений со стороны Израиля. Несмотря на открытие КПП «Рафах» с египетской стороны, изменяющиеся требования к грузам и необходимость прохождения проверки на пограничном переходе усложняют процесс, в то время как пострадавшие в секторе Газа продолжают оставаться без критически важной помощи и медицинской эвакуации.

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