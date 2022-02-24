Считается, что в этот день вода содержит особые целебные свойства и люди от окунания в морозную ополонку не заболеют. Однако нынешний год принес сразу несколько трагедий во время крещенских купаний. Нырнула и была отнесена мощным водным течением 41-летняя Ольга из Ленинградской области России. Ее тело спасатели искали 9 дней и нашли в километре от проруби. Еще двое мужчин утонули в Украине: в Киевской и Днепропетровской областях.

Летальные случаи заставляют задуматься, действительно ли купания на Крещение это хороший обряд и можно ли его вправе считать традицией?

(Не) украинская традиция?

Историки достаточно скептически относятся к тому, чтобы считать окунания в ополонку древней традицией. Так, киевский исследователь, кандидат наук Сергей Шумило отмечает, что у украинского народа никогда не было такой традиции. Он приводит в пример описание украинским историком XIX века Дмитрием Яворницким празднования Крещения запорожскими козаками, записанные им со слов сечевого старожила Никиты Коржа:

«Все козаки, пехота, артиллерия и кавалерия собирались на площади перед церковью и стояли здесь рядами по отрядам. Без шапок, до завершения богослужения. Все надевали лучшую одежду, вооружались лучшим оружием; над каждым отрядом развевались особые разрисованные флаги, которые держали хорунжии, сидящие на прекрасно убранных лошадях.

После окончания Божественной Литургии из церкви выходил настоятель с крестом в руке, за ним парами шли иеромонахи с евангелиями, иконами, в дорогой одежде; за духовенством слаженно, рядами, с хоругвями и тяжелыми пушками ступали козаки; за козаками – массы простых людей, и все вместе выходили на середину Днепра, на Иордань.

Здесь все становились шеренгами и слушали службу Божию. Когда архимандрит впервые погружал крест в воду, козаки одновременно гремели таким залпом, что от того удара аж земля стонала. А зрителей покрывал густой дым, как тьма… Успокоившись на несколько минут, пока рассеивался дым, настоятель еще раз погружал крест в воду, козаки снова стреляли, на этот раз сколько кому заблагорассудится».

Из этого отрывка историк делает вывод, что традиции окунания у козаков не было. Также Шумило утверждает, что в других исторических источниках нет упоминаний о купаниях, а на древних картинах или литографиях нет изображений массовых купаний.

А вот другой украинский историк, тоже кандидат наук Юрий Пуковский приводит контраргументы, указывая свидетельства этнографов о случаях купания украинцев на крещение. Однако все приведенные примеры все же описывают частные случаи, а не массовые обычаи. Так, там говорится о тех, кто болен – они умывались водой или окунались, поскольку верили в целительную силу воды. Либо же это те, кто водили Маланку – то есть переодевались в нечистую силу и ходили колядовать. Считалось, что крещенская вода смоет грех таких маскарадов.

Украина – не Россия

Однако это все единичные случаи, а не массовая традиция. По крайней мере в Украине. В то время как в России такой обряд действительно существовал, однако он носил не только религиозный, но и общенародный характер. Это был частный случай общей банной традиции, характерной для народов севера – финнов, эстонцев, карелов и т.д. Окунание в прорубь после бани или сауны – довольно типичная вещь на крайнем севере. Фактически часть местной региональной культуры.

Но был в нем и религиозный, подтекст – остатки языческого прошлого, полностью не искорененного христианством. Еще в собрании документов Московского Стоглавого собора (1551 г.) осуждалась практика ныряний в прорубь:

«Всем святителям, каждому в своей области, и по всем городам и селам, разослать попам свои послания с объяснением и великим запретом, чтобы никто в дни Ивана (имеется в виду Ивана-купала – прим. авт.) и на Крещение Господне, мужчины, женщины и девушки, на ночные плавания, и на бесчинные разговоры, и на бесовские песни, и на пляски, и на скакания, и на многие Богомерзские дела не сходились, и таких древних языческих беснований не творили, и в конце концов перестали (перевод с церковно-славянского – автора)» (вопрос 24 «О Крещенских купаниях», глава 41, Стоглавый Собор).

То есть уже в середине XVI века крещенские купания были настолько серьезной богословской проблемой, что ему был посвящен целый раздел соборного определения. Это значит, что подобные практики были не единичными, как в Украине, а массовыми. Поскольку церковные соборы не реагируют на частным случаям, но дают оценку общественным тенденциям. Таким образом можно сделать вывод, что для России традиция крещенских купаний более характерна, нежели для Украины.

Современный новодел

Однако современный обряд купания все же явление новое, а не древнее. Дело в том, что советская власть полностью выкорчевала религиозную жизнь в России. Она сломала живую традицию, опыт передачи знаний из поколения в поколение. Она уничтожила живую нить общения, заменив традиционный уклад конструкцией «homo soveticus».

Поэтому любые современные формы древнего благочестия – это не восстановление традиции, а реконструкция. Причем реконструкция не всегда удачная, поскольку часто книжные правила существовали только в теории, а на практике все было гораздо мягче и спокойнее.

Именно по данной причине современное русское православие, которое стремится реконструировать древние обычаи по книжным правилам, сталкивается с такими проблемами. Дело в том, что в реальности все эти теоретические выкладки не работали и в древности, и люди не жили по монастырским предписаниям.

Требовать этого сейчас, в эпоху постмодерна, как минимум глупо. Если уже и возвращаться к архаике, то хотя бы к реальному традиционному укладу, а не к вымышленным представлениям об этом укладе. В любом случае стремиться стоит к оригиналу, а не к его симулякру.

Именно поэтому современная традиция купаний – это новодел. Он возник на рубеже советской истории в конце 90-х. В СССР власти всячески пытались искоренить религиозность и особенно обрядовость. Не минуло это и праздника Крещения. Так, в советской газете «Правда» в 1949 г. был опубликован фельетон с саркастическими издевками и обвинениями чуть ли не в порнографии купавшихся (из-за того, что некоторые окунались нагими – прим. авт.). Однако так побороть религиозность не вышло, поэтому уже в позднее советское время теоретики воинствующего атеизма придумали другой способ.

«Зимнее купание, а также окунание в прорубь на т.н. религиозный «праздник крещения», кроме чисто практической замены его содержания на атеистическую традицию праздника зимнего закаливания, подрывает уважительное отношение к «святой воде»...», – это дословная цитата из методических указаний для лекторов по атеистической пропаганде в восьмидесятые.

То есть власти были заинтересованы в том, чтобы вытеснить в массовом сознании память и даже ассоциацию со святостью и целительностью воды. Ничто не справится лучше, чем массовые пляски и купания народа, под водочку и матерщину при ощущении контрастных температур. Фактически купания превратились в такую себе форму закалки, недаром эта традиция по времени совпадает с началом массового движения моржевания в СССР.

В современной России такие купания по сути стали таким спортивным соревнованием, как ГТО в советское время. Более того, часто сопровождающая фраза «В здоровом теле – здоровый дух» является замаскированным атеистическим лозунгом. Ведь если тело определяет дух, то значит весь духовный мир это лишь проекция нашего сознания, а не трансцендентная реальность.

Однако в современной РПЦ не спешат отказываться от этой традиции и вот почему. Дело в том, что таким образом Московский патриархат как бы записывает всех купавшихся в свои ряды.

Статистика посещаемости храмов по воскресеньям в России плачевна – менее 1% граждан ходят в церковь. А массовые купания на Крещение дают повод сказать «Так вот же наша паства, вот верующие православные христиане. Нас на самом деле много» – на фоне усиливающейся секуляризации и утраты доверия к РПЦ – это один из немногих способов заявить о народной поддержке.

В тоже время в Украине местная православная церковь решительно отказывается от этой традиции. А вот греки – нет. У них есть традиция, чтобы патриарх на берегу Золотого Рога в Стамбуле кидал деревянный крест в воду, при этом несколько пловцов соревнуются, кто первый достанет крест из воды.

В Иерусалимском патриархате есть традиция окунаться в этот день в реку Иордан. Правда ее температура в это время года весьма комфортна и составляет около 16 градусов, что минимизирует летальные случаи. А вот в Болгарии и Македонии есть традиция на Йордановдень водить хороводы в мелководных реках.

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Недавно в одном из православных пабликов я наткнулся на вопрос некой девушки, которая живет в одной из ближневосточных стран, где всегда довольно тепло. Так вот она спрашивала священника, есть ли ей смысл купаться на Крещение в воде, если она теплая? Мол это же не ледяная ополонка, тогда какой смысл? В этом вопросе была сконцентрирована вся глупость постсоветского человека, который за годы атеистической пропаганды полностью утратил религиозное чувство, намертво вцепился в обряд и не хочет познавать главного в вере – ее великого духовного смысла.