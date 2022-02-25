Турпоток в Турцию из России в январе текущего года поставил абсолютный рекорд по численности — почти 135 тыс. человек. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Каждый десятый из 1,3 млн иностранцев, прибывших в Турцию в январе, — россиянин, об этом говорится в официальных статистических данных министерства культуры и туризма страны. «Всего наши граждане совершили в январе 2022 года 134,2 тыс. поездок и вот уже второй год оказываются на первом месте среди всех въездных рынков Турции по количеству прибытий в январе», — рассказала Ломидзе.

Количество поездок россиян в Турцию даже превысило допандемийные показатели, подчеркнула она. «В январе 2019 года в Турцию россиянами было совершено 91,7 тысячи поездок, в январе 2020 года – уже 130,6 тысячи, что стало рекордом, в 2021 году январь показал в Турции только 89,4 тысячи прибытий, — сообщила представитель АТОР. — Показатель января 2022 года, таким образом, на 2,8% больше, чем в рекордном январе 2020 года».

При этом граждане России теперь из всех турецких городов начали предпочитать Стамбул, хотя раньше чаще проводили отпуск в Анталье. На долю этого Стамбула пришлись практически две трети всех российских поездок, а именно 64,8%. Ранее сообщалось, что 2022 году более 70% бронирований туров на лето приходится на Турцию, а спрос на раннее бронирование лучше не только 2020 года, но и 2018-2019 годов.

За 2021 год количество въезжающих в Турцию российских туристов за год увеличилось более чем вдвое — на 120%, писал ранее TRT на русском. Тогда доля граждан РФ в иностранном турпотоке составила 16%. Сообщалось, что чаще всего иностранные туристы в январе-декабре путешествовали в Стамбул (9 млн, доля 36,5%), Анталью (8,7 млн, доля 35,3%), провинции Эдирне (2,6 млн, 10,5%), Мугла (1млн, 4,2%) и Измир (637,6 тыс., 2,6%).

В целом за прошлый год доходы Турции от туризма увеличились на 103% — до $24,48 млрд, причем $19,679 млрд из общего объема поступлений от туризма в 2021 году составили личные расходы туристов, а $4,802 млрд — расходы на турпакеты.

Всего Турцию в 2021 году посетило 29 357 463 туриста, что на 85,5% больше, чем в 2020 году. При этом 81,5% от этого числа (23 940 021 человек) составили иностранцы, 18,5% (5 417 442 человека) — представители турецкой диаспоры.