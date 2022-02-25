Разногласия между западными игроками по вопросу усиления политико-экономического давления на Кремль начали давать о себе знать задолго до согласования на уровне ЕС второго санкционного пакета за вторжение в Украину.

Великобритания и страны Прибалтики изначально выступили за известный, «иранский» сценарий рестрикций — отключения российской инфраструктуры от глобальной системы обмена финансовыми данными SWIFT. Однако идея моментально встретила оппозицию со стороны руководства Германии, Италии и Кипра.

В истории блокировка доступа к SWIFT практиковалась один раз. Это произошло в 2012 году в ответ на получение достоверных данных о развитии Ираном военной ядерной программы. Подобной меры в совокупном эффекте с другими рестрикциями хватило для того, чтобы Исламская Республика села за стол переговоров с Россией, Китаем, «тройкой» в лице Франции, Германии и Британии, а также США и пошла на заключение соглашения, ограничивающего ее потенциал и позволяющего выйти из-под секторальных санкций, сокрушительных для экономики.

Такой опыт давления дал Западу аргумент в пользу того, чтобы применить этот вариант сейчас. «Мы стремимся возложить на Путина максимальные расходы, мы можем и должны сделать больше, — заявил сенатор Боб Менендес после анонса Белого дома о применении «банковских» рестрикций. — Конгресс и администрация Байдена не должны уклоняться от любых опций, включая введение санкций против Центрального банка России, отключения российских банков из платежной системы SWIFT, нанесение ущерба ключевым отраслям и введение санкций лично против Путина».

Повод полагать, что президент США Джозеф Байден действительно уклоняется от ужесточения санкционного инструментария в отношении Кремля, есть. Вводя пакет мер против ключевых российских банков, глава Белого дома не стал спешить с анонсированием блокировки доступа к SWIFT. «Санкции, которые мы наложили на все их банки, имеют такое же, а может быть, и большее значение, чем [решение по] SWIFT, — заявил американский лидер. — Нет, это всегда вариант, но сейчас это не та позиция, которую хочет занять остальная Европа».

Пути обхода

«Иранский» вариант наказания делает практически невозможными для российских финансовых учреждений операции с переводом денег в страну или из страны. Это отразится в том числе на нефтегазовом секторе, что, вероятно, больше всего пугает некоторых европейских игроков. Кроме того, есть опасения, что Кремль найдет пути обхода американской финансовой системы или у него возникнет желание продвигать свои альтернативы SWIFT, которая пока играет центральную роль среди других каналов обмена финансовыми данными.

Кроме того, ЕС сам «отметился» в создании механизма, заменяющего SWIFT. Такая инициатива была принята после того, как администрация экс-президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке расторгла ядерную сделку с Ираном в 2018 году. Китай также разработал свою собственную систему, CIPS, с прямым или косвенным вовлечением свыше 600 банков. Впрочем, «проходимость» китайского изобретения не так велика: ежедневный объем обрабатываемых по ней платежей составляет считанные проценты от объема SWIFT.

В 2019 году экс-президент Ирана Хасан Рухани бравировал опасностью ужесточения американских санкций, рассказывая о том, что его страна вместе с Россией и рядом других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились об использовании альтернативных механизмов платежей, которые помогут обойти SWIFT. «Серьёзная борьба с долларом уже начинается в мире», — отметил он.

Свой отважный поход на американскую валюту Тегеран продолжает до сих пор.

«Серебряная пуля»

Как считает глава отдела санкций в нью-йоркской консалтинговой компании Oliver Wyman Дэниел Таннебаум, если запретить российским финансовым структурам пользоваться SWIFT, то они «все равно смогут вести операции с Западом другими способами». По его словам, гораздо более эффективный вариант — инициировать санкции против каждого банка в отдельности. «Все считают SWIFT серебряной пулей, но следует помнить и о том, что никогда не было стопроцентного эмбарго ни против одной страны», — пояснил аналитик.

В свою очередь, глава комитета сената США по банковской деятельности Шеррод Браун заметил, что «иранский» вариант окажет огромное экономическое воздействие на Европу, но США также почувствуют эффект. «Думаю, что рынки это понимают, — заявил законодатель. — Мне кажется, что американские потребители в основном поймут, но президент обязан артикулировать свою позицию. Это удар по мировой экономике». Впрочем, по его словам, последствия такого санкционного сценария «можно смягчить», потому что американская экономика «очень сильна».

Пока что ситуация с проработкой западных санкций против России за ее интервенцию в Украину продемонстрировала одну важную вещь: Кремль безвозвратно растерял последних союзников в Европе. Так, с предложением отключить РФ от SWIFT выступил президент Чехии Милош Земан, человек, который систематически критиковал санкционный режим в отношении Кремля и поддерживал идею сохранения прагматичных отношений. Чешский лидер сравнил Москву с «безумцем» и призвал защищаться не только на словах, но и на деле.

Это достаточно красочная иллюстрация того, куда привело Россию ее нежелание считаться с субъектностью сопредельных государств.