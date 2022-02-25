Кадыров провел смотр отправляющихся в Донбасс

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извинений перед Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал на площади в центре Грозного во время проверки боеготовности личного состава. СМИ и Телеграм-каналы сообщают о переброске чеченских военнослужащих в Донбасс для участия во вторжении в Украину. Также, по неподтвержденной информации, сам Кадыров накануне вечером вылетел к месту дислокации войск. #Кадыров #Донбасс #Украина