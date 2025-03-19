ВОЙНА В УКРАИНЕ
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После разговора Путина и Трампа Украина и РФ обменялись пленными
Киев передал 175 российских военнопленных, а Москва — 197, включая 22 тяжелораненых солдат ВСУ
После разговора Путина и Трампа Украина и РФ обменялись пленными
/ Reuters
19 марта 2025 г.

Украина и Россия провели обмен военнопленными по формуле 175 на 175, сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, на родину вернулись 22 тяжелораненых солдата украинской армии.

Обмен военнопленными был анонсирован во вторник по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Российский президент обещал, что в порядке «жеста доброй воли» Украине будут переданы 23 раненых военнослужащих ВСУ.

В заявлении российского Минобороны уточняется, что освобожденные российские военнопленные находятся в Беларуси, а также отмечается посредническая роль ОАЭ.

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