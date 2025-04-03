ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Трамп вводит чрезвычайное положение
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, сославшись на угрозу экономической безопасности из-за растущего торгового дефицита
Трамп вводит чрезвычайное положение
Дональд Трамп / Reuters
3 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране на фоне растущего дефицита торгового баланса. Документ опубликован 2 апреля на сайте Белого дома.

В указе говорится, что внешняя торговля привела к ослаблению производственной базы США, снижению стимулов для развития промышленности и зависимости оборонной сферы от иностранных поставок.

«Крупный и постоянный ежегодный дефицит торгового баланса США подрывает нашу экономику», — указано в тексте.

По оценке министерства торговли, дефицит внешней торговли США в 2024 году достиг $918,4 млрд — на 17% больше, чем в 2023-м.

Как отмечает Bloomberg, режим ЧП позволяет Белому дому использовать специальные полномочия для введения тарифов.

В тот же день Трамп объявил о введении новых пошлин. Для Евросоюза они составят 20%, для Китая — 34%, для Великобритании — 10%. Максимальные — 50% — применены к Лесото и французской территории Сен-Пьер и Микелон.

При этом пошлины вновь не затронули Россию. США объясняют это действующими санкциями, несмотря на то, что торговля с Москвой сохраняется.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us