Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране на фоне растущего дефицита торгового баланса. Документ опубликован 2 апреля на сайте Белого дома.

В указе говорится, что внешняя торговля привела к ослаблению производственной базы США, снижению стимулов для развития промышленности и зависимости оборонной сферы от иностранных поставок.

«Крупный и постоянный ежегодный дефицит торгового баланса США подрывает нашу экономику», — указано в тексте.

По оценке министерства торговли, дефицит внешней торговли США в 2024 году достиг $918,4 млрд — на 17% больше, чем в 2023-м.

Как отмечает Bloomberg, режим ЧП позволяет Белому дому использовать специальные полномочия для введения тарифов.

В тот же день Трамп объявил о введении новых пошлин. Для Евросоюза они составят 20%, для Китая — 34%, для Великобритании — 10%. Максимальные — 50% — применены к Лесото и французской территории Сен-Пьер и Микелон.

При этом пошлины вновь не затронули Россию. США объясняют это действующими санкциями, несмотря на то, что торговля с Москвой сохраняется.