В Беларуси начались переговоры украинской и российской делегаций

Москва и Киев начали переговоры в Беларуси. В российскую делегацию вошли: помощник президента РФ Владимир Мединский; заместитель министра обороны Александр фомин; замминистра иностранных дел Андрей Руденко; глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий; посол России в Беларуси Борис Грызлов. От Украины приехали: глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия; министр обороны Украины Алексей Резников; советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк; глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин; народный депутат Рустем Умеров; заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий. #Украина #Россия #переговоры