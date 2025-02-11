НОВАЯ СИРИЯ
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Аш-Шара: санкции против Сирии не имеют оснований
Президент Сирии Ахмед аш-Шара заявил, что после краха режима Асада санкции против страны больше не имеют оснований
Аш-Шара: санкции против Сирии не имеют оснований
Президент Сирии Ахмед аш-Шара / AA
11 февраля 2025 г.

Президент Сирии Ахмед аш-Шара заявил, что санкции против его страны должны быть отменены, поскольку после смены власти у них нет оправданий.

«Теперь, когда мы устранили режим, эти санкции должны быть сняты. После падения режима для этих санкций нет никаких оснований», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Leading».

Ахмед аш-Шара подчеркнул, что Сирия унаследовала истощенную страну, и ее восстановление потребует времени.

Говоря о внешней политике США, президент отметил, что Дональд Трамп подает позитивные сигналы и больше сосредоточен на внутренних делах, чем на вмешательстве в другие страны. По его мнению, Трамп заинтересован в мире на Ближнем Востоке, что может сыграть важную роль и в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Комментируя ситуацию в Газе, аш-Шара заявил, что «никакая сила не сможет изгнать людей с их земель». Он подчеркнул, что палестинцы уже 80 лет сопротивляются попыткам выселения и не собираются покидать свою землю.

Президент Сирии назвал позицию Трампа по переселению палестинцев «неразумной, морально и политически неправильной».

Говоря о санкциях, он напомнил, что ограничения были введены из-за преступлений режима Башара Асада, включая массовые убийства. По его словам, даже те, кто недавно посетил Дамаск, согласились, что санкции необходимо отменить.

Аш-Шара отметил, что Сирия сталкивается с проблемами безопасности, и ключевым решением станет экономическое развитие.

«Мы сосредоточены на этом. Без роста экономики не будет стабильности. А без стабильности мы рискуем создать среду, способствующую хаосу и недоверию», — заявил он.

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