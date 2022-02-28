С 24 февраля ученые, бизнесмены, политики, журналисты, музыканты призывают к миру и просят закончить войну. Тысячи россиян у себя в соцсетях также пишут о подлости и предательстве, тысячи — выходят на мирные митинги, откуда их увозят в автозаках. «Нет войне! Миру мир!» — очень важно сейчас всем оставаться людьми, быть честными и действовать по совести, а не из страха.

Антивоенный комитет России

Группа российских ученых и бизнесменов организовала Антивоенный комитет России. «Его целью является борьба с «диктатурой» Владимира Путина, развязавшей войну в Украине», — сообщает The Insider. В комитет вошли экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, экономисты Сергей Алексашенко и Сергей Гуриев, историк и академик РАН Юрий Пивоваров, историк Владимир Кара-Мурза, политик Дмитрий Гудков, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель Виктор Шендерович, журналист Евгений Киселев.

В заявлении членов комитета говорится, что 24 февраля 2022 года российское руководство во главе с Владимиром Путиным «развязало агрессивную войну против Украины». «Будучи гражданами Российской Федерации, мы против своей воли оказались ответственными за нарушение международного права, военное вторжение и массовую гибель людей. […] Мы несем моральную ответственность за то, что не смогли предотвратить войну, что допустили вероломное нападение российских войск на соседнюю страну. Но непосредственные участники вторжения — разрабатывавшие план генералы и политическое руководство России — должны быть названы военными преступниками», — сказано в обращении членов Антивоенного комитета.

Авторы обращения призывают правительства мира «занять принципиальную позицию по отношению к нарушителям международного права». «Антивоенный комитет обращается ко всем настоящим патриотам России с призывом консолидироваться в борьбе с агрессивной диктатурой Владимира Путина вне зависимости от любых политических разногласий, идеологических расхождений и личных симпатий или антипатий», — говорится в послании.

Оппозиционеры

27 февраля экс-глава ЮКОСа, отсидевший в тюрьме более 10 лет за отклонение от налогов, Михаил Ходорковский также отдельно обратился к влиятельным российским бизнесменам с призывом выступить против войны. «Ребята, сейчас такое время, когда вы не должны пытаться проскочить между струйками. Либо заявляйте свою позицию, либо мы враги», — сказал он.

Нынешний главный оппозиционер страны Алексей Навальный, который весной 2021-го осужден за мошенничество на 2 года 8 месяцев, 24 февраля, «рискуя навлечь на себя гнев гособвинителя» и судьи во время выездного заседания в покровской исправительной колонии №2, заявил: «Я против этой войны. Я считаю, эта война призвана отвлечь внимание от проблем России, приведет только к большему обеднению».

Журналисты

Журналист Юрий Сапрыкин у себя на странице в Facebook поделился с подписчиками: «Двадцать лет к этому шло, мы этого не замечали, мы старались с этим примириться, мы это допустили, мы за это заплатим. Но сейчас беда. Будут гибнуть и все потеряют люди, на ком нет никакой вины».

Главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов, сделал видеообращение к своим читателям про то, что «у нас горе» и «некому остановить войну».

«Следующий шаг — ядерный залп? Никак иначе не могу истолковать слова про оружие возмездия», — сказал Муратов, но этот «материал был заблокирован по требованию Генпрокуратуры и РКН». «Новая» сделала примечание: «Редакция считает это актом военной цензуры, но продолжит информировать своих читателей о происходящем». А само обращение осталось в архивах.

Признанный иноагентом главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов написал: «Хочется орать и проснуться. Такого не должно быть. Этого не должно быть! Какая война, почему мы все стали заложниками этого безумия. Позор всем, кто подталкивал к этой войне. Кто работает на пропаганду, кто помогает пропаганде, кто сейчас радуется бомбежкам. Будьте вы прокляты!».

Писатели

Писатель Дмитрий Глуховский признает: «Любому здравомыслящему человеку, который живет в XXI веке, представить, что начнется полномасштабная война, тем более развязанная его стороной против другой стороны под фальшивыми вымышленными предлогами, поверить в это до конца невозможно и очень странно».

Писатель Борис Акунин, как и миллионы людей по всей земле, «до самого конца не мог поверить», что конфликт примет такие формы. «24 февраля 2022 года для всех нас началась новая эпоха. Страшная. Сколько она продлится и в какие жертвы обойдется?» — спрашивает он.

Артисты

Певец Валерий Меладзе одним из первых в шоу-бизнесе записал видеообращение к властям: «Произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Но сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться — для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить».

Телеведущий Максим Галкин отметил, что постоянно на связи с друзьями и близкими из Украины: «Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне!».

Артист «Квартета И» Леонид Барац тоже сказал, что в Украине живут его дети, мои родители и вообще «наши люди»: «Там люди».

Ученые

Российские ученые и научные журналисты опубликовали письмо против войны с Украиной. «Для этой войны нет никаких разумных оправданий. Попытки использовать ситуацию в Донбассе как повод для развёртывания военной операции не вызывают никакого доверия. Совершенно очевидно, что Украина не представляет угрозы для безопасности нашей страны. Война против нее несправедлива и откровенно бессмысленна», — сказано в заявлении.

Ученые также отметили, что «Украина была и остается близкой нам страной» и что «у многих из нас в Украине живут родственники, друзья и коллеги по научной работе». Они требуют немедленной остановки всех военных действий, направленных против Украины. «Мы требуем мира для наших стран».

Банкиры

Основатель Банка «Тинькофф», не попавшего под санкции, Олег Тиньков также не промолчал и 28 февраля призвал к миру на своей старице в Instagram.

«Сейчас в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо!» — написал бизнесмен. Он призвал государства тратить «деньги на лечение людей, на исследования победы над раком».