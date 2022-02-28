Солдаты-срочники из Кабардино-Балкарии рассказали о планах отправить их в Украину, сообщает «Кавказ.Реалии». Об этом стало известно и в «Комитете солдатских матерей».

Председатель организации Светлана Голуб пояснила журналистам, что военнослужащие проходили срочную службу в мотострелковом полку в Брянской области, но их 9 февраля вывезли в Белгородскую область для участия в учениях. После их окончания 20 февраля солдат оставили на границе с Украиной.

«К ним пришел замполит, сказал — собирайте палатки, военный городок — 27 февраля будет отправка «туда», — рассказала правозащитница. — Они возмущаются – как так? Президент Путин сказал, что в боевых действиях в Украине только контрактники участвуют, а тут из срочников делают контрактников».

«Комитет солдатских матерей» получил подписанное 24 кабардино-балкарцами письмо, в котором родители срочников протестуют против их отправки в Украину. По словам Голуб, организация оперативно направила обращение родителей в военную прокуратуру, военное следственное управление и Министерство обороны.

«Какой будет от этого эффект? Непонятно. Раз «партия сказала надо», должностные лица будут выполнять поставленную задачу, в противном случае лишатся своих постов», — заметила она.

Об отправке солдат срочной службы для участия в военной операции в Украине сообщалось и ранее, об этом сообщал «Комитет солдатских матерей». Тогда председатель правления организации Ольга Ларкина говорила, что с начала недели в комитете получили десятки звонков от матерей, которые пожаловались, что их сыновей-призывников срочно отправили к украинской границе.

Ларкина утверждала, что многих молодых срочников, прибывших на место, принудили подписать контракты: «У тех, кто отказывается подписывать контракт, отбирают военные билеты и ставят штамп, либо подписывают контракты за них». По данным комитета, в Белгородскую область, граничащую с Украиной, направили солдат из 752-го мотострелкового полка в городе Валуйки, учебной воинской части в Коврове, 3-я мотострелковой дивизии из Богучар, из Наро-Фоминской воинской части и Таманской дивизии. Минобороны опровергало эту информацию.