Россияне призывного возраста начали получать повестки из военкоматов, сообщает в своем Telegram издание «Важные истории». Журналисты обнаружили десятки постов в социальных сетях, где мужчины заявляли о вызовах для прохождения военных сборов, с ними столкнулись жители Москвы, Ростова-на-Дону, Тюмени, Перми, Тольятти.

Издание подчеркивает, что в самом вызове на военные сборы нет ничего неожиданного, указ о нем президент подписывает ежегодно. На них могут призвать любого военнослужащего запаса, в том числе и тех, кто никогда не был на службе, например из-за отсрочки от армии, там запасники должны заниматься военной подготовкой. В этом году указ о сборах был подписан 18 февраля, за несколько дней для вторжения России в Украину.

Однако сейчас военкоматы рассылают не официальные повестки, а не имеющие юридической силы документы, зачастую без печати и ссылки на конкретный пункт закона «О воиской обязанности». В некоторых из этих «повесток» говорится, что явиться в военкомат нужно «для уточнения данных» или «для постановки на воинский учет», а в Тольятти несколько молодых людей получили звонки из военкоматов.

Повестка не считается официальной без указания на конкретную статью закона и без печати, пояснил журналистам юрист правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Антон Щербак. За неявку после вручения официальной повестки могут наложить штраф, также призывника могут попытаться доставить к месту сборов с привлечением полицейских. Надлежаще врученной считается только та повестка, которая была вручена лично в руки гражданину.

По словам Щербака, после прихода в военкомат молодого человека, получившего неофициальную бумагу, все равно могут заставить подписать официальную повестку и отправить на сборы. После этого может начаться агитация для вступления в мобилизационный резерв Минобороны, членов которого могут призвать в любой момент или принудить заключить контракт на службу.

«Сейчас могут не высылать официальные документы, потому что люди испугаются, что вызывают на войну, — считает юрист. — Никогда не слышал, чтобы со сборов сразу отправляли служить, но теоретически такая возможность есть — участник сборов находится в статусе военнослужащего и обязан подчиняться всем приказам».

Региональные власти и правоохранители отрицают связь рассылаемых повесток со вторжением в Украину. Так, в Югре глава военкомата 26 февраля призывал запасников вступать в мобилизационный резерв, уточнив, что это не связано с боевыми действиями, а в Прикамье после публикаций о повестках больше тридцати местных пабликов во «ВКонтакте» опубликовали пост с опровержением этой информации.

Ранее TRT на русском писал, что на границу с Украиной направляют российских срочников, хотя Минобороны отрицало эту информацию. В «Комитете солдатских матерей» сообщили, что правозащитникам еще с 21 февраля поступают десятки звонков от родителей, чьих сыновей, чей срок службы должен был истечь в ближайшее время, в срочном порядке перебрасывают к границе, где те получают бронежилеты и боевое оружие.