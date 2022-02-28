В числе прочих санкций против военной операции в Украине Евросоюз принял решение закрыть небо для российских самолетов. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РБК.

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских [самолетов]. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией, — подчеркнула она. — Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС». Представитель ЕС сообщила, что запрет коснется в том числе и частных самолетов.

Всего 35 стран объявили о закрытии своего воздушного пространства для самолетов из России. Это все государства Евросоюза — Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия (сроком на три месяца), Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. Также о запрете на полеты российских самолетов заявили Албания, Великобритания, Исландия, Канада, Молдавия, Кипр, Норвегия, Северная Македония и Украина.

Также переговоры с партнерами о возможности закрыть воздушное пространство для России ведет Грузия, сообщает ТАСС.

После объявления санкций российские авиакомпании начали искать варианты «облета» запрещенных маршрутов. Источник РБК в группе «Аэрофлот» уточнял, что из-за этого увеличилось время полета по разным направлениям (от 10 минут до часа). Тогда для полетов в Западную Европу у российских авиакомпаний оставалось еще два альтернативных варианта: через Балтику и Германию, огибая Польшу с севера, или через Черное море, огибая Украину и Молдавию, однако сейчас эти варианты перестали быть актуальными, так как Европа отказалась принимать российские самолеты.

Также о прекращении полетов в Москву заявила авиакомпания Singapore Airlines. «Все авиарейсы между аэропортом «Чанги» в Сингапуре и аэропортами Москвы прекращаются немедленно по опубликовании заявления по «операционным причинам», — говорится в заявлении авиаперевозчика.

В ответ на санкции Россия ввела ограничительные меры для самолетов Болгарии, Польши и Чехии. Сейчас полеты из этих стран, включая транзит, могут выполняться только по специальным разрешениям Росавиации или российского МИД. Также 28 февраля стало известно, что «Аэрофлот» до 2 марта отменил все рейсы в Доминикану, США, Кубу и Мексику.

Из-за санкций может увеличиться срок доставки посылок, предупредили в «Почте России». Часть грузов придется перевозить не самолетом, а наземным транспортом. «Пока мы принимаем и отправляем на доставку в обычном режиме», — говорится в сообщении компании, также ее представители добавили, что обо всех изменениях будет сообщаться дополнительно.