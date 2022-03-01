Москвичи выстроились в «километровые очереди» к банкоматам

Тысячи москвичей выстроились в длинные очереди к банкоматам после того, как ЕС и США объявили о жестких санкциях из-за вторжения армии РФ в Украину. Паника также вызвана недавним сообщением активистов Anonymous, в котором россиянам пообещали перевести все их виртуальные деньги на счет украинской армии. #Россия #Москва #наличные #нетвойне #stopwar #банки #санкции