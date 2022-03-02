ПОЛИТИКА
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ГСЧС Украины сообщает о десятках пожаров в Харькове в результате обстрелов
В Харькове продолжаются обстрелы. ГСЧС Украины сообщают, что в результате атаки загорелась крыша здания Главного управления национальной полиции в Харьковской области и жилые дома. За сутки спасатели выезжали на 48 пожаров в городе и 9 в области. Кроме того, 21 раз им пришлось отправиться на помощь населению и ликвидацию последствий вражеских обстрелов, которые не сопровождались пожарами. #Харьков #обстрелы #пожары #trtнарусском #нетвойне #Украина #Россия
Харьков / Others
2 марта 2022 г.
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