ГСЧС Украины сообщает о десятках пожаров в Харькове в результате обстрелов

В Харькове продолжаются обстрелы. ГСЧС Украины сообщают, что в результате атаки загорелась крыша здания Главного управления национальной полиции в Харьковской области и жилые дома. За сутки спасатели выезжали на 48 пожаров в городе и 9 в области. Кроме того, 21 раз им пришлось отправиться на помощь населению и ликвидацию последствий вражеских обстрелов, которые не сопровождались пожарами. #Харьков #обстрелы #пожары #trtнарусском #нетвойне #Украина #Россия