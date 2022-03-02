2 марта 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Российские военные выпустили за 5 дней 113 крылатых ракет
Начиная с 24 февраля Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа «Искандер» и «Калибр» по мирным городам и селам Украины. Ракетные удары по Украине продолжаются, гибнут мирные жители городов. #Украина #Россия #нетвойне #вторжение #Беларусь #графика #моушн #искандер #калибр #trtнарусском
Российские военные выпустили за 5 дней 113 крылатых ракет / Others
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