Обращение против войны России и Украины подписали 163 обладателя Нобелевской премии, текст их письма и список поддержавших его опубликованы на сайте Nobel Campaigns. В числе подписантов — писатель Кадзуо Исигуро, нейробиолог Ричард Аксель, физик Клаус Хассельман и другие представители сфер литературы, медицины, физики, химии и так далее.

В своем письме обладатели премии заявили, что осуждают войну и «отрицание [президентом России Владимиром] Путиным самой легитимности существования Украины». Они напомнили, что всегда есть варианты решения проблем мирным путем и отметили, что последние действия России нарушают Устав ООН и Будапештский меморандум 1994 года, который обязал Россию и другие страны уважать суверенитет, независимость и существующие границы Украины.

«Российское вторжение запятнало международную репутацию России на десятилетия вперед. Оно станет препятствием для ее экономического развития и источником трудностей для ее населения. Наложенные санкции ограничат свободу передвижения талантливых и трудолюбивых россиян по миру. Зачем строить стену между Россией и миром?» — посчитали авторы обращения. Они напомнили, что «сотни украинских военных, российских военных и украинских мирных граждан, включая детей, уже погибли», и это «грустно и бесполезно».

Накуне «Новая газета» опубликовала обращение лауреатов Нобелевской премии Беатрис Фин от имени Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) и главного редактора издания Дмитрия Муратова. В письме они призвали все государства присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия, «предпочесть мир войне и разум безумию» и «поддержать демократию и свободу слова — во всем мире».

«Мы — как лауреаты Нобелевской премии мира в 2017 и в 2021 году — предупреждаем о беспрецедентном риске для международного мира и безопасности, который следует из готовности применения ядерного оружия, и о прямой угрозе, которую влекут действия и риторика Владимира Путина», — заключили авторы письма. В 2021 году в ходе получения Нобелевской премии Муратов рассказывал о преследовании журналистов в России.

Ранее группа российских ученых и бизнесменов организовала Антивоенный комитет России, писал TRT на русском. «Его целью является борьба с «диктатурой» Владимира Путина, развязавшей войну в Украине», заявляли его создатели. В комитет вошли экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, экономисты Сергей Алексашенко и Сергей Гуриев, историк и академик РАН Юрий Пивоваров, историк Владимир Кара-Мурза, политик Дмитрий Гудков, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель Виктор Шендерович и журналист Евгений Киселев.