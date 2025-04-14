Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь обвинил президента Украины Владимира Зеленского в развязывании войны с Россией. «Нельзя начинать войну с тем, кто в 20 раз больше тебя, а потом надеяться, что люди дадут тебе ракеты», — заявил американский президент.

Комментарии Трампа прозвучали на следующий день после интервью Зеленского программе «60 минут», в котором украинский лидер заявил, что администрация Трампа действует в «искаженной реальности» относительно причин войны.

«Когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете ее выиграть, — сказал Трамп о Зеленском. — Миллионы людей погибли. Миллионы людей погибли из-за трех человек... Скажем, Путин номер один, но скажем также Байден, который понятия не имел, что он делает, номер два, и Зеленский. И все, что я могу сделать, это попытаться это остановить».

Трамп заявил, что США «добиваются прогресса» в своих усилиях по достижению прекращения огня, хотя за последние несколько недель они не принесли конкретных результатов. На вопрос, планирует ли он ввести дополнительные санкции против России, Трамп ответил: «У меня уже есть санкции против России».

В интервью программе «60 минут» Зеленский сказал, что не хочет «участвовать в искаженной реальности, которую мне представляют».

«Прежде всего, мы не начинали нападение», — сказал Зеленский, ссылаясь на прошлые утверждения Трампа о том, что он начал войну, и на напряженную встречу в Овальном кабинете с Трампом и вице-президентом Вэнсом.

«Мне кажется, что вице-президент каким-то образом оправдывает действия Путина, — сказал Зеленский о Вэнсе. — Я пытался объяснить: «Нельзя искать что-то посередине. Есть агрессор и есть жертва. Русские — агрессор, а мы — жертва», — добавил он.

Комментарии Трампа в Овальном кабинете в понедельник и более ранний пост в Truth Social, в котором он обвинил Зеленского и Байдена в развязывании войны, являются, по крайней мере, частично, ответом на интервью Зеленского.

Трамп был явно раздражен воскресным выпуском «60 минут» и написал в Truth Social, что Федеральная комиссия по связи должна «наложить максимальные штрафы и наказание» на CBS.